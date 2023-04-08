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В Омске при взрыве газа на работе погиб сварщик

8 апреля 2023, 11:37
Фото: СУ СК РФ по Омской области
Инцидент произошел сегодня днем в Кировском округе.

По версии следствия, 34-летний сварщик демонтировал технический люк грузовика, в котором транспортировали газ. При внезапном хлопке газовоздушной смеси мужчина погиб.

Он проводил работу на станции по улице 2-я Солнечная, сообщили в региональном следкоме. Известно, что сварщик работал в ООО «Экогрупп». По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Признаки преступления говорят о том, что были нарушены требования охраны труда.

Ранее в школьной котельной в Марьяновском районе взорвался котел. 60-летний рабочий получил увечья. В деле разбиралась районная прокуратура, а также Следственный комитет.

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#Взрыв газа#Условия труда#Смерть#Сварщик#Происшествия#Новости#Омск#Алина Ясинская
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