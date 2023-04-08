В Омске при взрыве газа на работе погиб сварщик

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По версии следствия, 34-летний сварщик демонтировал технический люк грузовика, в котором транспортировали газ. При внезапном хлопке газовоздушной смеси мужчина погиб.
Он проводил работу на станции по улице 2-я Солнечная, сообщили в региональном следкоме. Известно, что сварщик работал в ООО «Экогрупп». По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Признаки преступления говорят о том, что были нарушены требования охраны труда.
Ранее в школьной котельной в Марьяновском районе взорвался котел. 60-летний рабочий получил увечья. В деле разбиралась районная прокуратура, а также Следственный комитет.