В Омске при взрыве газа на работе погиб сварщик

Он проводил работу на станции по улице 2-я Солнечная, сообщили в региональном следкоме. Известно, что сварщик работал в ООО «Экогрупп». По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Признаки преступления говорят о том, что были нарушены требования охраны труда.