Устюгов и Кулешова — победители Югорского лыжного марафона свободным стилем

Спортсмены, занявшие первые места во второй день соревнований, получили денежные призы в размере по 400 000 рублей. За вторые места вознаграждение составило по 200 000 рублей, за третьи — по 100 000 рублей. Спонсором юбилейного Югорского лыжного марафона стал банк «Открытие». В 2023 году денежные призы в размере от 5000 до 25 000 рублей получили и участники забегов, которые заняли с 4-го по 10-е места.