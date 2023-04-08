Устюгов и Кулешова — победители Югорского лыжного марафона свободным стилем

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Победителем первого дня соревнований среди мужчин стал Евгений Цепков. В женском забеге победу одержала многократная чемпионка России по лыжным гонкам Ольга Царева. Цепков преодолел дистанцию в 50 километров классическим стилем за 2 часа 3 минуты 12 секунд. Ольга Царева показала результат на такой же дистанции 2 часа 20 минут 11 секунд, пишут muksun.fm.
Во второй день марафона состоялись забеги свободным стилем. Дистанцию 50 километров среди мужчин первым преодолел олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Он пришел к финишу за 1 час 49 минут 44 секунды. В женских гонках победила призер Олимпийский игр — 2018 Анастасия Кулешова. Она прошла дистанцию за 2 часа 4 минуты 16 секунд.
Второй результат среди мужчин в забеге на 50 километров — у призера Олимпийских игр Эдуарда Латыпова. Спортсмен прошел дистанцию за 1 час 52 минуты 02 секунды. Третье место досталось Никите Поршневу с результатом 1 час 54 минуты 10 секунд. В женском забеге второе место завоевала Алина Кудисова, третье — Наталия Бабчина. Их время составило 2 часа 6 минут 09 секунд и 2 часа 6 минут и 45 секунд соответственно.
Спортсмены, занявшие первые места во второй день соревнований, получили денежные призы в размере по 400 000 рублей. За вторые места вознаграждение составило по 200 000 рублей, за третьи — по 100 000 рублей. Спонсором юбилейного Югорского лыжного марафона стал банк «Открытие». В 2023 году денежные призы в размере от 5000 до 25 000 рублей получили и участники забегов, которые заняли с 4-го по 10-е места.
Заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов назвал марафон уникальным мероприятием, поскольку принять участие в соревнованиях может каждый любитель лыжного спорта наравне с профессионалами. Такие состязания мотивируют и детей, и начинающих лыжников. Он отметил, что соревнования уже давно вышли за пределы региона — теперь в Югру приезжают спортсмены со всей России и других стран.
«Это прекрасный спортивный праздник, который никого не оставляет в стороне», — подчеркнул Андресов.
Напомним, что ежегодный Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года. Участники соревнований собираются в столице ХМАО — Ханты-Мансийске. Мероприятие организовано правительством округа при поддержке Федерации лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт». Генеральным спонсором гонок является банк «Открытие».
Официальный информационный партнер соревнований — медиахолдинг 1MI.