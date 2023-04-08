Смерть медведицы, начало ледохода и уход ректора ОмГПУ. Субботний Омск

Страшная новость омрачила выходной день - вчера не стало всеми любимой Забавы. Медведица организовала себе место для купания в водоеме и нырнула в прорубь, но на берег так и не вышла. Вскрытие показало, что она скончалась от кровоизлияния в мозг в момент, когда пошла в воду. Сотрудники зоопарка и многие жители региона скорбят о потере и не могут поверить в случившееся. Забаве в этом году могло бы исполнится десять лет.