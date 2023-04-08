Смерть медведицы, начало ледохода и уход ректора ОмГПУ. Субботний Омск

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Страшная новость омрачила выходной день - вчера не стало всеми любимой Забавы. Медведица организовала себе место для купания в водоеме и нырнула в прорубь, но на берег так и не вышла. Вскрытие показало, что она скончалась от кровоизлияния в мозг в момент, когда пошла в воду. Сотрудники зоопарка и многие жители региона скорбят о потере и не могут поверить в случившееся. Забаве в этом году могло бы исполнится десять лет.
Весна в этом году началась на две недели раньше, чем обычно. По прогнозам синоптиков, снег должен полностью растаять к концу второй декады апреля. Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала, что начало ледохода на Иртыше, от Татарки до Усть-Ишима, ожидается в период с 16 по 20 апреля. Река будет отходить ото льда на один-четыре дня раньше нормы.
Его переход на службу в областное правительство уже давно не является секретом. Прежний глава региона анонсировал это еще в начале февраля и теперь уже врио губернатора Виталий Хоценко закрывает оставшиеся вопросы по назначению. Иван Кротт тем временим завершил трудовые отношения с вузом, которым руководил на протяжении четырех лет. Уходящая неделя стала для него последней в должности ректора ОмГПУ. Ожидаем указа о назначении Ивана Кротта на пост главы министерства образования Омской области.