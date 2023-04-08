Компания «Сибдор» начала ремонт улицы Интернациональная в Омске

На Думской также запланированы масштабные работы. Участок от улицы Пушкина до Театральной площади будет обновлен по нацпроекту. Кроме того, заканчивается ремонт дорог по улицам Серова, Бородина, Вавилова и на дублере Волгоградской. Их реконструкцию подрядчики начали в прошлом году и должны по контрактам завершить к августу 2023 года. Готовность при этом объектов разная – от 25 до 95%.