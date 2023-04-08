Компания «Сибдор» начала ремонт улицы Интернациональная в Омске

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Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что началась реконструкция сразу нескольких дорог в городе. Их ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, улица Интернациональная преображается при помощи ООО «Сибдор». На участке от набережной Тухачевского до улицы Гагарина уже поставили запрещающие проезд знаки. Пока рабочие разбирают старые ограждения и бордюры. В скором времени начнется формирование нового покрытия.
По программе комплексного ремонта обновляются улицы Романенко, 75-й Гвардейской бригады, Петра Осминина и 50 лет ВЛКСМ. Бригады ООО СПК «Дорстрой» поставили щиты и ограничивающие знаки на время работ. Сначала строителям нужно очистить, подготовить проезжую часть, чтобы приступить к снятию старого покрытия и демонтажу бордюрного камня. К слову, компанию в 2019-м году признали несостоятельной. Было открыто конкурсное производство, но его срок Арбитражный суд продлил до 25 сентября 2023 года.
На Думской также запланированы масштабные работы. Участок от улицы Пушкина до Театральной площади будет обновлен по нацпроекту. Кроме того, заканчивается ремонт дорог по улицам Серова, Бородина, Вавилова и на дублере Волгоградской. Их реконструкцию подрядчики начали в прошлом году и должны по контрактам завершить к августу 2023 года. Готовность при этом объектов разная – от 25 до 95%.
Какие-то дороги, ремонт которых запланирован только на следующий год, начнут обновлять в этом строительном сезоне. В этом числе улицы 60 лет Победы, 6-я Шинная, Маяковского, Заозерная, Коммунальная, Омская, Волочаевская и Театральная площадь. Региональный минтранс должен выделить субсидии порядка 770 млн рублей для проведения работ на этих дорогах.
Позже, в начале мая, будут искать подрядчиков для замены дорожной инфраструктуры, установке новых светофоров и остановок.