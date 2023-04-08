Иван Кротт официально оставил пост ректора ОмГПУ

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Еще при губернаторе Александре Буркове, в начале февраля, стало известно, что ректор педагогического университета Иван Кротт займет кресло министра образования Омской области. И вот вчерашняя пятница оказалась последним его рабочим днем в вузе.
«Благодарен каждому, кто работал со мной в одной команде. Всегда старался работать на совесть и результат, гордился и любил свою работу, был не безразличен к проблемам каждого», — написал в своем телеграм-канале Кротт.
На пост исполняющего обязанности ректора взошла Наталья Макарова, которая ранее была проректором по учебной работе. Эту же должность займет декан факультета истории, философии и права Елена Черненко, сообщил экс-руководитель университета.
Ранее региональным минобром руководила Татьяна Дернова на протяжении пяти лет. Она подписала заявление на увольнение 26 января. После ее отставки ведомство должно перейти в руки 45-летнего Кротта. На встрече врио губернатора Омской области Виталия Хоценко и министра просвещения РФ Сергея Кравцова, вероятно, обсуждалось скорое назначение. А пока что Иван Кротт еще значится ректором ОмПГТУ на сайте вуза. Когда губернатор Бурков рассказал СМИ о его переходе на службу в правительство, он признался, что это назначение стало для него неожиданностью.
Кротт возглавлял университет с 2019 года. К слову, здесь же он получил образование по специальности «учитель истории», стал доцентом, кандидатом исторических наук. Депутат Олег Смолин подтверждал Городу55, что кандидатура Кротта согласована, но примерные сроки назначения он предпочел не называть.