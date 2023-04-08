Иван Кротт официально оставил пост ректора ОмГПУ

Ранее региональным минобром руководила Татьяна Дернова на протяжении пяти лет. Она подписала заявление на увольнение 26 января. После ее отставки ведомство должно перейти в руки 45-летнего Кротта. На встрече врио губернатора Омской области Виталия Хоценко и министра просвещения РФ Сергея Кравцова, вероятно, обсуждалось скорое назначение. А пока что Иван Кротт еще значится ректором ОмПГТУ на сайте вуза. Когда губернатор Бурков рассказал СМИ о его переходе на службу в правительство, он признался, что это назначение стало для него неожиданностью.