Грозила ампутация. Как омские хирурги в течение двух лет спасали ногу пациентке

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
65-летняя омичка обратилась к медикам, когда у нее начинался сепсис. Флегмона (глубокий гнойник) поразила бедро, включая мышцы и сухожилия. Осложнение возникло из-за острого гематогенного остеомиелита. Иными словами, у женщины начала гнить кость.
«Вся бедренная кость от шейки бедра до колена была поражена воспалительным процессом. Это в свою очередь давало высокий риск патологического перелома шейки бедра», — рассказали в областном минздраве.
Пациентке могли ампутировать ногу из-за осложнений, но врачи решили пойти другим путем и попытались спасти конечность. Лечение оказалось длительным. В течение почти двух лет специалисты боролись с воспалением пациентки. В общей сложности ей пришлось сделать порядка десяти операций. При последнем хирургическом вмешательстве участок с поврежденной костью заметили на специальный искусственный материал. Имплантат хорошо прижился в здоровой костной ткани, так что женщина теперь может ходить без опоры. Пациентка чувствует себя намного лучше, ампутации удалось избежать.
До этого врачи областной больницы спасли пациента от смерти инсульта. На протяжении нескольких месяце мужчина ходил с большой шишкой на шее, из-за которой в любой момент могло начаться кровотечение. Из-за страха он не обращался к врачам, но родственники настояли на проведении операции.