Грозила ампутация. Как омские хирурги в течение двух лет спасали ногу пациентке

Пациентке могли ампутировать ногу из-за осложнений, но врачи решили пойти другим путем и попытались спасти конечность. Лечение оказалось длительным. В течение почти двух лет специалисты боролись с воспалением пациентки. В общей сложности ей пришлось сделать порядка десяти операций. При последнем хирургическом вмешательстве участок с поврежденной костью заметили на специальный искусственный материал. Имплантат хорошо прижился в здоровой костной ткани, так что женщина теперь может ходить без опоры. Пациентка чувствует себя намного лучше, ампутации удалось избежать.