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За ДТП на спуске с Фрунзенского моста ответит омич, потерявший в этой аварии супругу

7 апреля 2023, 13:25
Фото: УГИБДД по Омской области
После столкновения автомобиль врезался в столб
Сейчас в отношении фигуранта уголовного дела проводятся необходимые следственные действия.

Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП на спуске с Фрунзенского моста в Омске, в котором погибла 34-летняя женщина, и еще 3 человека получили различные травмы.

Как выяснилось, в автомобиле TOYOTA Corolla, который и спровоцировал аварию, ехала молодая супружеская пара, - 34-летняя женщина и 36-летний мужчина.  После столкновения обоих увезли в больницу, где омичка скончалась от травм.

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«Уголовное дело возбуждено на водителя автомобиля Toyota по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»», - рассказал Городу55 источник в силовых структурах.

Помимо этого отвечать потенциальному виновнику ДТП придется и за травмы других участников ДТП, - водителя и пассажирки BMW. Тяжесть их повреждений будет установлена только после их выздоровления и соответствующих экспертиз.

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Напомним, авария произошла рано утром 6 апреля.  По информации регионального ГИБДД, Toyota поворачивала с улицы Маршала Жукова на улицу Учебную и столкнулась с BMW. После удара автомобиль виновника ДТП влетел в столб.

#Василий Попов#ДТП#Авария#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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