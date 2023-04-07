За ДТП на спуске с Фрунзенского моста ответит омич, потерявший в этой аварии супругу

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП на спуске с Фрунзенского моста в Омске, в котором погибла 34-летняя женщина, и еще 3 человека получили различные травмы.
Как выяснилось, в автомобиле TOYOTA Corolla, который и спровоцировал аварию, ехала молодая супружеская пара, - 34-летняя женщина и 36-летний мужчина. После столкновения обоих увезли в больницу, где омичка скончалась от травм.
«Уголовное дело возбуждено на водителя автомобиля Toyota по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»», - рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
Помимо этого отвечать потенциальному виновнику ДТП придется и за травмы других участников ДТП, - водителя и пассажирки BMW. Тяжесть их повреждений будет установлена только после их выздоровления и соответствующих экспертиз.
Напомним, авария произошла рано утром 6 апреля. По информации регионального ГИБДД, Toyota поворачивала с улицы Маршала Жукова на улицу Учебную и столкнулась с BMW. После удара автомобиль виновника ДТП влетел в столб.