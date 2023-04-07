Врио губернатора Виталий Хоценко переназначил руководителей сразу четырех ведомств

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Сегодня, 7 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации появились сразу 4 распоряжения врио губернатора Виталия Хоценко. В них говорится о переназначении руководителей 3-х главных управлений и одной инспекции.
Первый кто сохранил свое место — начальник госинспекции по надзору за техсостоянием самоходных машин регионального минсельхоза Николай Самбурский. Также на своем посту остается глава управления финансового контроля Александр Кучеренко и руководитель главного управления контрактной системы Наталья Дохват. Вдобавок Хоценко переназначил начальника главного управления ветеринарии Владимира Плащенко.
Уточним, что все переназначения действуют на период полномочий врио губернатора. Кстати, им еще установлен испытательный срок на 3 месяца.
Напомним, 5 апреля опубликовали первое назначение при врио губернатора Виталии Хоценко. Он назначил нового начальника антикоррупционного управления (распоряжение от 3 апреля).