Врио губернатора Виталий Хоценко переназначил руководителей сразу четырех ведомств

Первый кто сохранил свое место — начальник госинспекции по надзору за техсостоянием самоходных машин регионального минсельхоза Николай Самбурский. Также на своем посту остается глава управления финансового контроля Александр Кучеренко и руководитель главного управления контрактной системы Наталья Дохват. Вдобавок Хоценко переназначил начальника главного управления ветеринарии Владимира Плащенко.