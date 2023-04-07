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Врач-нутрициолог: Некоторые продукты обладают обезболивающим эффектом

7 апреля 2023, 11:18
Врач-нутрициолог Тамара Синько сообщила, что некоторые продукты могут обладать обезболивающим эффектом и быть полезными для людей, страдающих мигренями или простудой.

По словам специалиста, обезболивающим эффектом обладает даже вода, которая полезна при головной боли, вызванной обезвоживанием и недостатком кислорода в головном мозге. Об этом сообщает издание nation-news.ru.

Имбирь также имеет аналогичные свойства и помогает справиться с простудой, болями в горле и ломотой в теле. Рыба, богатая магнием, может облегчить боли в суставах, а грецкие орехи благодаря своему содержанию магния могут помочь при болезненной менструации. В целом, употребление указанных продуктов может быть эффективным в качестве дополнительного способа обезболивания для людей, нуждающихся в такой помощи, заключила эксперт.

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