Врач-нутрициолог: Некоторые продукты обладают обезболивающим эффектом

Имбирь также имеет аналогичные свойства и помогает справиться с простудой, болями в горле и ломотой в теле. Рыба, богатая магнием, может облегчить боли в суставах, а грецкие орехи благодаря своему содержанию магния могут помочь при болезненной менструации. В целом, употребление указанных продуктов может быть эффективным в качестве дополнительного способа обезболивания для людей, нуждающихся в такой помощи, заключила эксперт.