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Владелец омской мебельной фабрики за 6 млн купил себе новое помещение в Саргатском

7 апреля 2023, 06:56
Фото: 1MI
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Кирпичное здание площадью 510,4 квадратных метра построили в 1972 году.

В Омской области продали двухэтажное кирпичное здание, которое находилось в собственности Саргатского городского поселения. За помещения площадью 510,4 квадратных метра просили 6,3 млн рублей.

Здание расположено в районном поселке Саргатское, на улице Октябрьская, 2. Известно, что его ввели в эксплуатацию в 1972 году.

«В помещении имеется водоснабжение, электроосвещение, центральное отопление, канализация», — сообщалось в описании лота.

Поучаствовать в торгах решил только один участник, он собственно и стал победителем и новым владельцем недвижимости.

Купить за 6,3 млн рублей помещения в Саргатском согласился индивидуальный предприниматель Руслан Авдоян, который владеет мебельной фабрикой «Диана». Вероятнее всего, Авдоян просто приобрел еще один цех под свой мебельный бизнес.

Кстати, согласно данным открытых источников, мебельная фабрика «Диана» была основана в Омске еще в 1999 году.

Напомним, ранее стали известны итоги аукциона на бывший производственный корпус Тарского педагогического колледжа. Здание площадью 1453 квадратных метра за 2,761 млн рублей выкупил Яков Кипервар.

Бывший корпус педагогического колледжа в Таре забрал омский бизнесмен Яков Кипервар
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#Юлия Истомина#Мебель#Мебельщик#Торги#Аукцион#Бизнес#Общество#Новости#Омская область#Саргатский район
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