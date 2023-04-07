Владелец омской мебельной фабрики за 6 млн купил себе новое помещение в Саргатском

Купить за 6,3 млн рублей помещения в Саргатском согласился индивидуальный предприниматель Руслан Авдоян, который владеет мебельной фабрикой «Диана». Вероятнее всего, Авдоян просто приобрел еще один цех под свой мебельный бизнес.