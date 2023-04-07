Вице-президент ТПП: На форуме деловых СМИ наградили победителей конкурса журналистов

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
В роли организаторов мероприятия выступили Торгово-промышленная палата (ТПП) России и Союз журналистов РФ. Ежегодно на этой площадке подводят итоги всероссийского конкурса среди журналистов, освещающих экономические темы. На суд жюри представили более 400 работ региональных и муниципальных СМИ.
«Для того чтобы показывать, как развивается российское предпринимательство, нужно сотрудничество системы торгово-промышленных палат, которые объединяют бизнес-сообщество и медиа», — выразил убежденность вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. По его мнению, это важно, в первую очередь, для того, чтобы имидж предпринимателя в России оставался на высоте, чтобы россияне могли воспринимать деловое сообщество, в первую очередь, как сообщество созидателей. Максим Фатеев отметил, что на площадке мероприятия представлены все: от малых средств массовой информации, которые рассказывают о сельской жизни и о жизни маленьких отдаленных городков нашей страны, до федеральных холдингов, обеспечивающих информацией всех жителей РФ и даже зарубежья.
Информационная открытость стала одним из необходимых условий обеспечения существования ответственного крупного бизнеса, подчеркнули в компании «ФосАгро».
«Мы учредили специализированный приз за освещение работы в области агропромышленного комплекса совместно с торгово-промышленной палатой. Этот диалог, который мы создаем между нами и нашими стейкхолдерами, очень важен: нам нужно стимулировать интерес к области АПК», — заявил первый замгендиректора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. Поэтому, пояснил он, компания «ФосАгро» решила учредить премию за освещение деятельности АПК и очень довольна полученным результатом. Примечательно, что каждый год номинантами и победителями оказываются региональные СМИ, которые непосредственно работают на поле и соприкасаются с сельским хозяйством.
Награды победителям всероссийского конкурса вручили зампред правления банка «Международный финансовый клуб» Анатолий Хвостиков и декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.
Подводя итоги, Хвостиков отметил, что 2022 год стал временем новых вызовов для России. Но деловой журналистике в очередной раз удалось продемонстрировать высокоэффективную адаптацию к ним. В СМИ появились новые журналисты и главные редакторы, экономические комментаторы и даже новые герои, подытожил Хвостиков.
В следующем году форум пройдет уже в 30-й раз.