Вице-президент ТПП: На форуме деловых СМИ наградили победителей конкурса журналистов

«Для того чтобы показывать, как развивается российское предпринимательство, нужно сотрудничество системы торгово-промышленных палат, которые объединяют бизнес-сообщество и медиа», — выразил убежденность вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. По его мнению, это важно, в первую очередь, для того, чтобы имидж предпринимателя в России оставался на высоте, чтобы россияне могли воспринимать деловое сообщество, в первую очередь, как сообщество созидателей. Максим Фатеев отметил, что на площадке мероприятия представлены все: от малых средств массовой информации, которые рассказывают о сельской жизни и о жизни маленьких отдаленных городков нашей страны, до федеральных холдингов, обеспечивающих информацией всех жителей РФ и даже зарубежья.