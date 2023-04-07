Виноват не он. В омском минздраве пояснили, почему министр получил штраф

В клинический онкодиспансер завезли вовремя 40 из 47 аппаратов. Другие не оказались на месте в заявленный срок по той же причине — безалаберность поставщиков. Медучреждение сейчас заявляет претензию к виновникам. В ведомстве уточнили, что четыре единицы оборудования также купили на сэкономленные средства.

По первичному звену здравоохранения министерство сообщает следующее: только аппарат МРТ не был привезен в срок в регион. Из-за недобросовестного поставщика, который задержался в дороге. Сейчас же томограф уже поставлен в медсанчасть № 4 и готов к работе.