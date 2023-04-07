Виноват не он. В омском минздраве пояснили, почему министр получил штраф

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Александр Мураховский обязан выплатить штраф в размере 12 тыс рублей. Как ранее сообщала региональная прокуратура, по его вине в 2022 году сорвались планы по направлениям: «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
В пресс-службе профильного министерства объяснили, что во всем виноваты поставщики. Так, медицинским оборудованием в срок не оснастили первичное сосудистое отделение КМСЧ № 9. Из 158 аппаратов было закуплено 155, а оставшиеся три попали в учреждение, но позже положенного. Минздрав отметил, что их купили на сэкономленные с предыдущих торгов деньги.
В клинический онкодиспансер завезли вовремя 40 из 47 аппаратов. Другие не оказались на месте в заявленный срок по той же причине — безалаберность поставщиков. Медучреждение сейчас заявляет претензию к виновникам. В ведомстве уточнили, что четыре единицы оборудования также купили на сэкономленные средства.
По первичному звену здравоохранения министерство сообщает следующее: только аппарат МРТ не был привезен в срок в регион. Из-за недобросовестного поставщика, который задержался в дороге. Сейчас же томограф уже поставлен в медсанчасть № 4 и готов к работе.
«Руководителям учреждений, ответственных за работу с поставщиками и подрядчиками, вынесены дисциплинарные взыскания», — добавили в минздраве.
Комментариев по другим случаям срывов нацпроекта «Здравоохранение» ведомство не давало. Прокуратура уточнила, что нарушения министра Мураховского фиксировали по итогам работы 2021 года.