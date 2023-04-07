В Омскую область тайком завозили молочный суррогат из Кургана

С этой площадки с 17 по 28 марта продавали сливочное масло, сыры и сухое молоко. Пять партий молочной продукции общим объемом 98,85 кг якобы поступили с ООО «Морское» из Приморского края и ООО «Гефест Милк» из Москвы. Однако подтверждения этой информации не нашлось.