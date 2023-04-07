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В Омскую область тайком завозили молочный суррогат из Кургана

7 апреля 2023, 06:37
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омскую область из Кургана отправили партию подозрительного молока

Производитель молочной продукции сбывал ее через фантомную площадку.

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям сообщило о закрытии фантомной площадки, через которую волгоградское ООО «Волмер-опторг» продавало молочную продукцию неизвестного происхождения.

С этой площадки с 17 по 28 марта продавали сливочное масло, сыры и сухое молоко. Пять партий молочной продукции общим объемом 98,85 кг якобы поступили с ООО «Морское» из Приморского края и ООО «Гефест Милк» из Москвы. Однако подтверждения этой информации не нашлось.

Более того, выяснилось, что уполномоченное лицо вологодского предприятия в нарушение ветеринарного законодательства, оформив бумажные ветеринарные сертификаты, неправомерно увеличило объем поступившей на площадку молочной продукции более чем в 2 тысячи раз — до 215 905,5 кг.

С этой площадки продукцию направляли в ряд регионов России, в том числе в Омскую область.

После обнаружения нарушений фантомную площадку заблокировали в системе «Меркурий» — организация больше не сможет вести несанкционированную торговлю молоком. Вдобавок к этому информацию о нарушении передали в прокуратуру Курганской области и УМВД России по Курганской области, а, а адрес руководителей территориальных Управлений Россельхознадзора направили письма с требованием принять меры.

Отметим, что в Омской области периодически находят нарушения, связанные с молочной продукцией. Так, в конце прошлого года омский молокозавод «ВНИМИ Сибирь» оштрафовали на 30 тыс рублей, а в социальные учреждения регулярно поставляют некачественное молоко.

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#Молоко#Цены на молоко#Общество#Новости#Омская область#Ольга Акамова
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