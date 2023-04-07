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В омских парках из-за ветра не будет работать часть аттракционов

7 апреля 2023, 09:08
Фото: Город55
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В связи с погодными условиями аттракционы будут работать в ограниченном режиме.

В паблике «Городские парки | Омск» омичей предупредили, что сегодня, 7 апреля, в связи с погодными условиями аттракционы будут работать в ограниченном режиме.

«Друзья, аттракционы в парке сегодня будут работать в ограниченном режиме, так как сегодня очень ветрено, что является ограничением на эксплуатацию некоторых моделей аттракционов», — обратились к омичам в паблике.

Напомним, Обь-Иртышское УГМС предупредило, что в регион придет похолодание и местами слабый снег с порывами ветра до 18 м/с. Также ГУ МЧС по Омской области рекомендует омичам избегать линии электропередач, деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции при усилении ветра.

В двух омских парках на выходных заработают детские аттракционы
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#Ксения Карагодина#Парки#Городские парки#Аттракцион#Аттракционы#Ветер#Погода#Ухудшение погоды#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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