В омских парках из-за ветра не будет работать часть аттракционов

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В паблике «Городские парки | Омск» омичей предупредили, что сегодня, 7 апреля, в связи с погодными условиями аттракционы будут работать в ограниченном режиме.
«Друзья, аттракционы в парке сегодня будут работать в ограниченном режиме, так как сегодня очень ветрено, что является ограничением на эксплуатацию некоторых моделей аттракционов», — обратились к омичам в паблике.
Напомним, Обь-Иртышское УГМС предупредило, что в регион придет похолодание и местами слабый снег с порывами ветра до 18 м/с. Также ГУ МЧС по Омской области рекомендует омичам избегать линии электропередач, деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции при усилении ветра.