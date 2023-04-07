В омских парках из-за ветра не будет работать часть аттракционов

Напомним, Обь-Иртышское УГМС предупредило, что в регион придет похолодание и местами слабый снег с порывами ветра до 18 м/с. Также ГУ МЧС по Омской области рекомендует омичам избегать линии электропередач, деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции при усилении ветра.