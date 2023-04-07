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В Омске на охрану двух долгостроев выделили 4,5 миллиона рублей

7 апреля 2023, 12:57
Фото: Город55
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Заказчиком выступает «Управление по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

В Омске ищут компании для частной охраны двух крупнейших долгостроев. Заказчиком работ выступает БУ «Управление по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

Как следует из объявленных аукционов, на охрану объектов на территории аэропорта «Омск-Федоровка» выделят 3,2 млн рублей, а на охрану недостроенного метро — 1,3 млн рублей.

Первый лот — недостроенные здания (аэродром, трансформаторная подстанция, здание аэровокзала и другие) на территории аэропорта «Омск-Федоровка». Начальная (максимальная) цена — 3 277 371 рублей. Охранять объекты нужно будет с 1 июня по 10 декабря 2023 года.

На территории аэропорта, согласно проекту контракта, следует организовать работу трех круглосуточных постов в составе пяти охранников в фирменной одежде. Охранникам нужно круглосуточно патрулировать объекты долгостроя. В соответствии с установленным графиком делать это необходимо как пешком, так и на двух автомобилях. В обязанности охранников также входит обеспечение пропускного режима.

Второй лот — это первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции «Красный Путь», расположенной рядом с библиотека имени А. С. Пушкина, до станции «Автовокзал». На охрану этого объекта выделили 1 323 279 рублей. Работать нужно будет с 1 июня по 25 декабря 2023 года.

Компании-победителю торгов необходимо организовать работу одного круглосуточного поста в составе не менее двух охранников и круглосуточное видеонаблюдение. За охранниками при этом закрепили задачи следить за состоянием объекта, чтобы никого не испортил светильники, платформы, урны и стеклянные двери.

Заявки от компаний на оба аукциона принимают до 14 апреля. Итоги обещают подвести уже 18 апреля.

Александр Бурков сообщил, что аэропорт «Федоровка» построят в течение пяти лет
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#Юлия Истомина#Долгострой#Недострой#Метро#Аэропорт#Охрана#Торги#Аукцион#Город#Новости#Омск#Омская область
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