В Омске на охрану двух долгостроев выделили 4,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Омске ищут компании для частной охраны двух крупнейших долгостроев. Заказчиком работ выступает БУ «Управление по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».
Как следует из объявленных аукционов, на охрану объектов на территории аэропорта «Омск-Федоровка» выделят 3,2 млн рублей, а на охрану недостроенного метро — 1,3 млн рублей.
Первый лот — недостроенные здания (аэродром, трансформаторная подстанция, здание аэровокзала и другие) на территории аэропорта «Омск-Федоровка». Начальная (максимальная) цена — 3 277 371 рублей. Охранять объекты нужно будет с 1 июня по 10 декабря 2023 года.
На территории аэропорта, согласно проекту контракта, следует организовать работу трех круглосуточных постов в составе пяти охранников в фирменной одежде. Охранникам нужно круглосуточно патрулировать объекты долгостроя. В соответствии с установленным графиком делать это необходимо как пешком, так и на двух автомобилях. В обязанности охранников также входит обеспечение пропускного режима.
Второй лот — это первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции «Красный Путь», расположенной рядом с библиотека имени А. С. Пушкина, до станции «Автовокзал». На охрану этого объекта выделили 1 323 279 рублей. Работать нужно будет с 1 июня по 25 декабря 2023 года.
Компании-победителю торгов необходимо организовать работу одного круглосуточного поста в составе не менее двух охранников и круглосуточное видеонаблюдение. За охранниками при этом закрепили задачи следить за состоянием объекта, чтобы никого не испортил светильники, платформы, урны и стеклянные двери.
Заявки от компаний на оба аукциона принимают до 14 апреля. Итоги обещают подвести уже 18 апреля.