В Омске на охрану двух долгостроев выделили 4,5 миллиона рублей

Второй лот — это первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции «Красный Путь», расположенной рядом с библиотека имени А. С. Пушкина, до станции «Автовокзал». На охрану этого объекта выделили 1 323 279 рублей. Работать нужно будет с 1 июня по 25 декабря 2023 года.