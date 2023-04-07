В Омске ищут 20-летнего парня, пропавшего неделю назад

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Published Сегодня, 06:41
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В Омске ищут пропавшего 20-летнего Максима Евдакименко, сообщили на странице поисково-спасательного отряда «ДОБРОСПАС-ОМСК».
На прошлой неделе, 1 апреля, молодой человек уехал на общественном транспорте с улицы Ватутина в сторону поселка Солнечный, и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Максим Евдакименко был одет в черную куртку и красную кофту. Из особых примет — шрамы на правой руке и левом бедре.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Максима, просят обратиться по телефону 8-999-470-10-08 или позвонить в полицию.
Город55 подготовил инструкцию, что делать, если у вас пропал близкий человек: