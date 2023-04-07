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В Омске ищут 20-летнего парня, пропавшего неделю назад

7 апреля 2023, 06:41
Фото: 1MI
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Последний раз его видели 1 апреля в районе улицы Ватутина.

В Омске ищут пропавшего 20-летнего Максима Евдакименко, сообщили на странице поисково-спасательного отряда «ДОБРОСПАС-ОМСК».

На прошлой неделе, 1 апреля, молодой человек уехал на общественном транспорте с улицы Ватутина в сторону поселка Солнечный, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Максим Евдакименко был одет в черную куртку и красную кофту. Из особых примет — шрамы на правой руке и левом бедре.

Фото: ДОБРОСПАС-ОМСК

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Максима, просят обратиться по телефону 8-999-470-10-08 или позвонить в полицию.

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Что делать, если пропал человек в Омске
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#Евгений Игишев#Омск#Поиск#Поиск пропавших#Полиция#Происшествия#Омская область
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