В Госдуме предложили создать в России национальную программу развития туризма

В рамках программы предлагается создать единый информационный портал, проводить специализированные программы и разработать рекламу для телевидения, радио и интернета. Крупник уверен, что такие меры помогут улучшить отечественную туристическую отрасль, привлечь новые инвестиции и обеспечить качественный и доступный отдых для граждан круглый год.