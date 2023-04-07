Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Госдуме предложили создать в России национальную программу развития туризма

7 апреля 2023, 11:56
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился с инициативой создания национальной программы развития туризма в России к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Депутат отметил, что внутренний туризм в России набирает все большую популярность, и предложил создать федеральную программу по информированию населения о возможностях отдыха и путешествий в РФ.

В рамках программы предлагается создать единый информационный портал, проводить специализированные программы и разработать рекламу для телевидения, радио и интернета. Крупник уверен, что такие меры помогут улучшить отечественную туристическую отрасль, привлечь новые инвестиции и обеспечить качественный и доступный отдых для граждан круглый год.

Подпишитесь
Может и не вернуться. Валерий Бойко уходит в отпуск по случаю 65-летия
Сегодня, 04:39
Омский депимущества предложил начать реорганизацию «Пассажирсервиса»
Сегодня, 08:21
Врио губернатора Виталий Хоценко переназначил руководителей сразу четырех ведомств
Сегодня, 10:06
Омскому депимущества пришлось простить почти весь долг строителям комплекса «Дачный»
Сегодня, 10:30
Виноват не он. В омском минздраве пояснили, почему министр получил штраф
Сегодня, 07:20
В новом уставе «Тепловой компании» предусмотрели лазейку для продажи в частные руки
Сегодня, 07:08