В Госдуме предложили создать в России национальную программу развития туризма

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Об этом пишет Общественная служба новостей.
Депутат отметил, что внутренний туризм в России набирает все большую популярность, и предложил создать федеральную программу по информированию населения о возможностях отдыха и путешествий в РФ.
В рамках программы предлагается создать единый информационный портал, проводить специализированные программы и разработать рекламу для телевидения, радио и интернета. Крупник уверен, что такие меры помогут улучшить отечественную туристическую отрасль, привлечь новые инвестиции и обеспечить качественный и доступный отдых для граждан круглый год.