Срыв нацпроекта, реорганизация «Пассажирсервиса» и охрана долгостроев. Омск сегодня

Глава омского минздрава Александр Мураховский получил штраф на сумму 12 тысяч рублей за срыв нескольких мероприятий, касающихся развития сферы здравоохранения в регионе. Такой вывод сделали прокуроры после проверки. Оказалось, что в медучреждениях города не работало или же отсутствовало оборудование. В минздраве однако пояснили, что выполнить мероприятия по нацпроекту «Здравоохранение» Мураховский не смог из-за поставщиков. При этом руководители учреждений, ответственные за работу с подрядчиками и поставщиками, все-таки получили дисциплинарные взыскания.