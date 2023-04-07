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Срыв нацпроекта, реорганизация «Пассажирсервиса» и охрана долгостроев. Омск сегодня

7 апреля 2023, 14:00
Фото: Город55
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Итоги дня по версии «Города55».

Новость № 1. Министра здравоохранения оштрафовали за срыв нацпроекта, в минздраве пояснили, почему так произошло

Глава омского минздрава Александр Мураховский получил штраф на сумму 12 тысяч рублей за срыв нескольких мероприятий, касающихся развития сферы здравоохранения в регионе. Такой вывод сделали прокуроры после проверки. Оказалось, что в медучреждениях города не работало или же отсутствовало оборудование. В минздраве однако пояснили, что выполнить мероприятия по нацпроекту «Здравоохранение» Мураховский не смог из-за поставщиков. При этом руководители учреждений, ответственные за работу с подрядчиками и поставщиками, все-таки получили дисциплинарные взыскания.

Главу омского минздрава повторно оштрафовали за срыв нацпроекта
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Новость № 2. В Омске предложили реорганизовать «Пассажирсервис»

С предложением начать реорганизацию муниципального предприятия «Пассажирсервис» выступил дипимущества. МУП в соответствии с новыми требованиями федерального закона в этом случае планируют преобразовать в акционерное общество. Такая же судьба может постичь и «Тепловую компанию». Однако в случае с последней город перестанет быть единственным собственником предприятия.

Омский депимущества предложил начать реорганизацию «Пассажирсервиса»
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Новость № 3. На охрану метро и аэропорта «Омск-Федоровка» выделили 4,5 млн рублей

Самые знаменитые долгострои Омска снова требует финансовых вложений. На этот раз речь идет об охране метро и аэропорта «Омск-Федоровка». Исполнителям работ готовы заплатить 1 323 279 рублей и 3 277 371 рублей соответственно. Срок охраны объектов разный: на станции метро необходимо присутствовать с 1 июня по 25 декабря 2023 года, на территории аэропорта — с 1 июня по 10 декабря 2023 года. В обоих случаях требуется организовать круглосуточное видеонаблюдение. Объявить победителей аукционов обещают уже 18 апреля.

В Омске на охрану двух долгостроев выделили 4,5 миллиона рублей
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