Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Изображение материала

Штраф придется заплатить. «Почта Банк» пытался оспорить решение омского УФАС

7 апреля 2023, 11:31
Фото: 1MI
Иллюстрация

«Почта Банк» не смог оспорить решение омского УФАС о штрафе за рекламные СМС

В течение полутора лет банк присылал омичке сообщения с рекламой.

Арбитражный суд Омской области оставил в силе решение УФАС о наказании «Почта Банка», сообщили вчера, 6 апреля, в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, дело завели после заявления омички, на телефон которой в течение полутора лет приходили сообщения с рекламой. СМС рассказывали о кредитах и процентной ставке, но при этом информация, влияющая на стоимость кредита, отсутствовала.

УФАС назначила штраф в полмиллиона рублей. Компания пыталась оспорить постановление, однако Арбитражный суд Омской области оставил его в силе.

В Омске «Почта банк» выплатит полмиллиона рублей за «неправильные» смс
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#УФАС#Почта банк#Штраф#Общество#Суд#Омская область
Подпишитесь
Может и не вернуться. Валерий Бойко уходит в отпуск по случаю 65-летия
Сегодня, 04:39
Омский депимущества предложил начать реорганизацию «Пассажирсервиса»
Сегодня, 08:21
Врио губернатора Виталий Хоценко переназначил руководителей сразу четырех ведомств
Сегодня, 10:06
Омскому депимущества пришлось простить почти весь долг строителям комплекса «Дачный»
Сегодня, 10:30
Виноват не он. В омском минздраве пояснили, почему министр получил штраф
Сегодня, 07:20
В новом уставе «Тепловой компании» предусмотрели лазейку для продажи в частные руки
Сегодня, 07:08