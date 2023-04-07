Штраф придется заплатить. «Почта Банк» пытался оспорить решение омского УФАС

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Арбитражный суд Омской области оставил в силе решение УФАС о наказании «Почта Банка», сообщили вчера, 6 апреля, в пресс-службе антимонопольного органа.
Напомним, дело завели после заявления омички, на телефон которой в течение полутора лет приходили сообщения с рекламой. СМС рассказывали о кредитах и процентной ставке, но при этом информация, влияющая на стоимость кредита, отсутствовала.
УФАС назначила штраф в полмиллиона рублей. Компания пыталась оспорить постановление, однако Арбитражный суд Омской области оставил его в силе.