РЭО одобрил отказ от мусоропроводов в ЖК на этапе проектирования

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев обратил внимание, что в большей части домов мусоропроводы не установлены. Бытовой мусор накапливается в основном на контейнерных площадках, оборудованных специально для этих целей. Всего таких объектов в стране более 960 тысяч. Из них 58 тысяч площадок действует на территории Московской области, 48 тысяч – в Москве и 37 тысяч – в Санкт-Петербурге. Эти три региона лидируют по количеству действующих контейнерных площадок для сбора мусора в России.