РЭО одобрил отказ от мусоропроводов в ЖК на этапе проектирования

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Эксперты сошлись во мнении, что использование мусорных контейнеров вместо мусоропроводов более эффективно, в том числе для раздельного сбора мусора. Еще одним вариантом замены мусоропроводов являются вакуумные системы нового поколения, пишут 56orb.ru.
В РЭО отметили, что переход на альтернативные варианты систем сбора отходов приведет к чистоте в подъездах жилых домов и ускорит переход на раздельный сбор ТКО.
Инициатива по предоставлению застройщикам права выбора вынесена в отдельный пункт дорожной карты по введению раздельного накопления и сбора твердых бытовых отходов. В строительные нормы и правила также предполагается внесение изменений.
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев обратил внимание, что в большей части домов мусоропроводы не установлены. Бытовой мусор накапливается в основном на контейнерных площадках, оборудованных специально для этих целей. Всего таких объектов в стране более 960 тысяч. Из них 58 тысяч площадок действует на территории Московской области, 48 тысяч – в Москве и 37 тысяч – в Санкт-Петербурге. Эти три региона лидируют по количеству действующих контейнерных площадок для сбора мусора в России.
Глава РЭО рассказал, что новые жилые комплексы Москвы строятся уже с использованием вакуумной системы удаления мусора. В силу замкнутости конструкций их эксплуатация полностью исключает причинение какого-либо вреда окружающей среде. Помимо этого, вакуумные системы предотвращают распространение неприятных запахов. Буцаев назвал их хорошей альтернативой традиционному мусоропроводу.
Кроме антисанитарии и пожароопасности, наличие в жилом здании мусоропровода предполагает дополнительные расходы жильцов, которые должны оплачивать его обслуживание. В связи с этим многие застройщики предпочитают заваривать трубопроводы сразу после завершения строительства.