Признают ли аварийным? В Омске проверяют дом, в котором рухнула крыша

В Ленинском округе сегодня, 7 апреля, приступили к экспертизе дома, в котором обрушились перекрытия, рассказали в пресс-службе администрации Омска. Накануне, над одной из пустующих квартир дома обвалился потолок. Никто не пострадал, собственница не проживает в квартире с прошлого года.