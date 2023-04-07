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Признают ли аварийным? В Омске проверяют дом, в котором рухнула крыша

7 апреля 2023, 05:35
Фото: Пресс-центр Администрации города Омска

В Омске решается судьба многоквартирного дома, в котором обвалилась крыша

Всего в здании 6 квартир: 2 приватизированные и 4 муниципальные.

В Ленинском округе сегодня, 7 апреля, приступили к экспертизе дома, в котором обрушились перекрытия, рассказали в пресс-службе администрации Омска. Накануне, над одной из пустующих квартир дома обвалился потолок. Никто не пострадал, собственница не проживает в квартире с прошлого года.

В администрации уточнили, что дом №12 по улице Иркутский тупик не признан аварийным. Всего в здании 6 квартир: 2 приватизированные и 4 муниципальные.

«Исходя из результатов обследования, специалисты дадут оценку текущему состоянию данного дома. Решение о подачи документов на признание дома аварийным и подлежащим сносу может быть принято только на основании заключения проектной организации», — сообщил глава Ленинского округа Дмитрий Зярко.

 

К настоящему моменту помещение очищено от завалов, в здании усиливают несущие балки. Проектная организация по итогам обследования подготовит отчет о техническом состоянии дома.

Ранее Город55 сообщал, что прокуратура Ленинского округа начала проверку соблюдения прав граждан, проживающих в этом многоквартирном доме.

Омская прокуратура начала проверку многоквартирного дома, где обрушился потолок
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#Евгений Игишев#Омск#Город#Обрушение здания#Обрушение дома в Омске#Аварийное жилье#Ветхое жильё#Происшествия
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