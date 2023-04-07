Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отклонил идею ограничения развития ИИ

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В ходе встречи с депутатами Госдумы он отметил, что технология должна быть использована на благо людей и что без нее технический прогресс будет практически невозможен. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Мишустин также подчеркнул необходимость прислушиваться к призывам к ограничению использования программ с искусственным интеллектом и постараться не сделать ошибок. По его словам, на сегодняшний день внедрение ИИ в российской экономике достигает 20%, а к следующему году планируется довести показатель до 50%.