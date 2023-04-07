Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отклонил идею ограничения развития ИИ

7 апреля 2023, 11:42
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против призывов ограничить развитие искусственного интеллекта (ИИ).

В ходе встречи с депутатами Госдумы он отметил, что технология должна быть использована на благо людей и что без нее технический прогресс будет практически невозможен. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Мишустин также подчеркнул необходимость прислушиваться к призывам к ограничению использования программ с искусственным интеллектом и постараться не сделать ошибок. По его словам, на сегодняшний день внедрение ИИ в российской экономике достигает 20%, а к следующему году планируется довести показатель до 50%.

Подпишитесь
Может и не вернуться. Валерий Бойко уходит в отпуск по случаю 65-летия
Сегодня, 04:39
Омский депимущества предложил начать реорганизацию «Пассажирсервиса»
Сегодня, 08:21
Врио губернатора Виталий Хоценко переназначил руководителей сразу четырех ведомств
Сегодня, 10:06
Омскому депимущества пришлось простить почти весь долг строителям комплекса «Дачный»
Сегодня, 10:30
Виноват не он. В омском минздраве пояснили, почему министр получил штраф
Сегодня, 07:20
В новом уставе «Тепловой компании» предусмотрели лазейку для продажи в частные руки
Сегодня, 07:08