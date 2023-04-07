Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отклонил идею ограничения развития ИИ

Мишустин также подчеркнул необходимость прислушиваться к призывам к ограничению использования программ с искусственным интеллектом и постараться не сделать ошибок. По его словам, на сегодняшний день внедрение ИИ в российской экономике достигает 20%, а к следующему году планируется довести показатель до 50%.