«Открытие Авто»: 76% омского авторынка занимают российские и китайские автомобили

— Сегодня, когда зачастую цены на многие авто превышают покупательскую способность россиян, оптимальным способом получения автомобиля является кредит, который можно взять как на новую, так или подержанную машину. Сейчас заемщикам на рынке (и в нашем банке в том числе) доступен широкий выбор кредитных программ, в рамках которых они самостоятельно могут решить, подтверждать ли доход, вносить первоначальный взнос, оформлять страховку или авто в залог. К тому же по многим программам зачастую предусмотрена возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг. При выборе кредитной программы стоит также обратить внимание на специальные предложения от банков, дилеров и автопроизводителей, действующие, к примеру, на определенные марки, которые позволят купить машину с выгодой.