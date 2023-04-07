«Открытие Авто»: 76% омского авторынка занимают российские и китайские автомобили

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
На этом фоне стремительно выросло присутствие отечественных и китайских брендов, составивших порядка 75% омского авторынка по итогам первых двух месяцев 2023 года. О перспективах авторитейла и рынка автокредитования в регионе мы пообщались с руководителем центра развития автобизнеса банка «Открытие» в Омске Евгенией Демановой.
— Как изменился омский авторынок после введения антироссийских санкций?
— Авторынок Омской области в целом претерпевает все те же изменения, что и общероссийский. В регионе по итогам 2022 года, по данным АЕБ, было продано 4,4 тыс. новых автомобилей. Падение локального авторынка составило 60% в годовом выражении (59% — на обещефедеральном). В пятерке продаж новых машин 2022 года оказались марки Lada, Hyundai, Kia, Chery и GAZ по сравнению с Lada, Hyundai, Kia, Nissan и Toyota годом ранее.
Оптимистичной тенденцией 2022 года как на авторынке в целом, так и на рынке автокредитования является рост популярности машин, прежде всего российского производства, в том числе за счет программ господдержки отрасли. Lada, как и на федеральном рынке, заняла по итогам года лидирующую позицию на авторынке области с долей продаж в 26% среди новых машин (1166 а/м). Общая доля российских марок на рынке регионе выросла за год с 29% до 38%.
Увеличили свое присутствие и «китайцы», нарастившие долю рынка с 10% до 17% (761 а/м). Могли бы продать и больше, но стратегия получения максимальной прибыли со сделки победила. Среди «китайцев» на первое место вырвался Chery со своими внедорожниками Exeed (383 а/м), далее идут Geely (143 а/м) и Haval (140 а/м)
— Как вы охарактеризуете спрос на омском авторынке в первые месяцы 2023 года?
— На основании данных по регистрациям за январь–февраль 2023 года в Омской области было продано 707 новых автомобилей — на 49% меньше результатов января-февраля прошлого года. В тройке лидеров — марки Lada (341), Hyundai (68) и Chery (50). Доля российских (50%) и китайских авто (26%) в продажах продолжает расти, заняв в совокупности порядка 75% рынка по итогам первых двух месяцев этого года.
— Что происходит на этом фоне с рынком автокредитования, в частности Омской области?
— Если говорить про объемы автокредитования в регионе, то здесь тоже никаких неожиданностей, все закономерно. Емкость омского рынка в 2022 году снизилась к 2021 году на 28% при падении общероссийского рынка на 36%. При этом после весеннего спада рынок планомерно восстанавливается, а ежемесячные объемы выдач все ближе к прошлогодним показателям.
— Какие автокредиты чаще брали омичи в первые месяцы 2023 года?
— Чаще всего омичи в первые месяцы этого года брали автокредиты в нашем банке на подержанные машины (53% сделок) марок Toyota, KIA и Nissan и новые Lada (41% продаж), Haval и Hyundai. Средний чек по автокредиту в целом составил 780 тыс. рублей.
— Какие варианты приобретения автомобиля есть у омичей?
— Сегодня, когда зачастую цены на многие авто превышают покупательскую способность россиян, оптимальным способом получения автомобиля является кредит, который можно взять как на новую, так или подержанную машину. Сейчас заемщикам на рынке (и в нашем банке в том числе) доступен широкий выбор кредитных программ, в рамках которых они самостоятельно могут решить, подтверждать ли доход, вносить первоначальный взнос, оформлять страховку или авто в залог. К тому же по многим программам зачастую предусмотрена возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг. При выборе кредитной программы стоит также обратить внимание на специальные предложения от банков, дилеров и автопроизводителей, действующие, к примеру, на определенные марки, которые позволят купить машину с выгодой.
— Действительно ли сейчас набирает обороты спрос на «китайцев»?
— Спрос на китайские автомобили планомерно растет, это факт. К примеру, в структуре выдач банка «Открытие» за 2022 год каждый девятый купленный в кредит новый автомобиль оказался китайским, а в первые месяцы 2023 года — уже каждый шестой. Банки держат руку на пульсе авторынка и активно развивают предложения для этого сегмента. Так на фоне старта продаж новых для России китайских брендов Tank и Kaiyi мы среди прочих игроков уже предложили интересные кредитные программы на их покупку.
— На ваш взгляд, увеличат ли китайские бренды свое присутствие на рынке в 2023 году?
— В наступившем году доля китайских автомобилей будет расти по факту в виду отсутствия конкуренции со стороны ушедших брендов, а также за счет увеличения дистрибуции и расширения продуктовых линеек (вывод на рынок новых моделей кроссоверов и бюджетных седанов). В этом свете рыночная доля всех «чайна-каров», продаваемых через официальных импортеров в феврале, уже составила 37% в целом в России. И вполне может их превысить, если в марте государственная поддержка сектора не возобновится и не поддержит спрос на отечественные авто. В таком случае восстановление рынка может замедлиться, а «китаизация» нашего авторитейла ускориться
— А как вы оцениваете результаты господдержки сегмента автокредитования?
— В конце 2022 года и в начала 2023 программа льготного автокредитования стала одним из основных драйверов, поддержавших и авторынок, и рынок автокредитования. За время действия программы в 2022 году каждый третий автокредит, оформленный банком «Открытие» в Омской области, был выдан с господдержкой, в первые месяцы 2023 года — уже 60%. Влияние госпрограммы, как говорится, налицо.
— Какое направление, помимо кредитного, вы развиваете в рамках комплексного обслуживания автовладельцев?
— Ведется работа по расширению набора услуг для автовладельцев: ОСАГО и каско онлайн, МультиКАСКО, Каско Профессионал, Помощь на дорогах и многое другое.
— Каковы ваши планы по автокредитованию в регионе на 2023 год?
— В Омском области на текущий год мы ставим себе задачу на треть увеличить объемы выдач, на треть нарастить долю рынка и удержаться в тройке банков.
— Что ждете от российского рынка автокредитования в целом?
— В 2023 году мы можем увидеть 2 основных сценария развития событий на рынке автокредитования, связанных преимущественно с господдержкой отрасли. В случае если Минпромторг дофинансировует программу льготного автокредитования, то скорее всего рынок прирастет на 30%, превысив объемы 2021 года. Без этого сценария прирост рынка составит скорее всего 15-20% к уровням 2022 года.
Кроме этого, в связи с продолжающимся дефицитом предложения на первичном рынке россияне продолжат активно брать кредиты на покупку подержанных машин. На покупательский спрос также продолжат оказывать влияние общая ситуация в авторитейле и геополитические тренды.