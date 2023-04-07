Омскому депимущества пришлось простить почти весь долг строителям комплекса «Дачный»

Однако Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил оба решения и отправил дело на новое рассмотрение: выяснилось, что иск депимущества надо объединять с еще одним, касавшимся долга за тот же участок за 7 месяцев 2020 года. Теперь чиновники требовали от «Сибирского железобетона» в общей сложности 130,6 млн рублей.