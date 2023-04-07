Омскому депимущества пришлось простить почти весь долг строителям комплекса «Дачный»

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Верховный Суд Российской федерации поставил точку в тяжбе департамента имущественных отношений омской мэрии со строительной компанией «Сибирский железобетон». Чиновники еще в 2020 году подали иск, чтобы взыскать шестилетний долг за аренду земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:0138 в районе улицы 2-я Кольцевая. Это 40 гектаров земли, на которых «Сибирский железобетон» строит жилищный комплекс «Дачный».
По данным истца, долг составлял 104,4 млн рублей, плюс набралось 12,2 млн рублей пени. Однако в суде ответчик заявил, что он осваивал земельный участок поэтапно, а значит, и арендная ставка должна быть другой: 309 рублей в месяц, а не 619.
— Предмет договора аренды изменялся неоднократно, — говорится в одном из судебных документов, — что происходило в связи с вводом в эксплуатацию объектов недвижимости, переходом прав на земельный участок под ними к собственникам объектов, что и влекло изменение предмета аренды.
Суд первой инстанции согласился с «Сибирским железобетоном» и учел срок исковой давности. В итоге долг в постановлении уменьшился до 26,6 млн, а в апелляции — до 25,3 (при этом размер пени остался без изменений).
Однако Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил оба решения и отправил дело на новое рассмотрение: выяснилось, что иск депимущества надо объединять с еще одним, касавшимся долга за тот же участок за 7 месяцев 2020 года. Теперь чиновники требовали от «Сибирского железобетона» в общей сложности 130,6 млн рублей.
По итогу гора родила мышь. Суд постановил, что компания должна департаменту 7,2 млн рублей плюс 900 тысяч рублей пени. В апелляции общая сумма уменьшилась до 7,9 млн рублей. Чиновники подали кассационную жалобу, но получили отказ. Тогда они использовали оставшуюся у них последнюю возможность — обратились в Верховный Суд.
5 апреля судья ВС И. Грачева вынесла решение.
— Приведенные в кассационной жалобе доводы, — пишет она, — не опровергают выводы судов, направлены на переоценку установленных по делу обстоятельств, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела, поэтому не имеется оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Таким образом, депимущества прошел всю российскую судебную вертикаль. Его претензии к «Сибирскому железобетону» будут удовлетворены всего на 6%.