Омский детский сад и колледж вошли в топ-10 лучших работодателей России

Отметим, что сейчас в регионе трудятся 4,5 тысячи инвалидов. Ежегодно для людей с ограниченными возможностями проводят чемпионаты профессионального мастерства «Абилимпикс». Согласно данным регионального центра развития движения «Абилимпикс», из 494 участников, 232 человека еще учатся, 221 — устроились на работу.