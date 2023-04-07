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Омский детский сад и колледж вошли в топ-10 лучших работодателей России

7 апреля 2023, 12:55
Фото: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Подведены итоги Всероссийского рейтинга работодателей, готовых принимать на работу участников чемпионатов «Абилимпикс».

В пресс-службе минтруда Омской области сообщают, что названы топ-10 омских работодателей по трудоустройству людей с инвалидностью. Рейтинг «Абилимпикс» составлен по итогам 2022 года.

В десятку лучших вошли:

  • Детский сад № 249 комбинированного вида;
  • Омский колледж профессиональных технологий,
  • Благотворительный центр помощи детям «Радуга»;
  • Омская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
  • Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий;
  • Футбольный клуб «Иртыш»;
  • Омский завод гражданской авиации.

Работодателей оценивали по уровню зарплаты, наличию расширенного социального пакета и использованию гибкого графика.

«Омский регион обладает потенциалом в отношении трудоустройства инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, — отметила начальник отдела содействия занятости инвалидов департамента занятости населения областного минтруда Татьяна Коршикова.

Отметим, что сейчас в регионе трудятся 4,5 тысячи инвалидов. Ежегодно для людей с ограниченными возможностями проводят чемпионаты профессионального мастерства «Абилимпикс». Согласно данным регионального центра развития движения «Абилимпикс», из 494 участников, 232 человека еще учатся, 221 — устроились на работу.

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#Ксения Карагодина#Рейтинг#Работодатель#Детский сад#Колледж#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
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