Омский детский сад и колледж вошли в топ-10 лучших работодателей России

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В пресс-службе минтруда Омской области сообщают, что названы топ-10 омских работодателей по трудоустройству людей с инвалидностью. Рейтинг «Абилимпикс» составлен по итогам 2022 года.
В десятку лучших вошли:
Работодателей оценивали по уровню зарплаты, наличию расширенного социального пакета и использованию гибкого графика.
«Омский регион обладает потенциалом в отношении трудоустройства инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, — отметила начальник отдела содействия занятости инвалидов департамента занятости населения областного минтруда Татьяна Коршикова.
Отметим, что сейчас в регионе трудятся 4,5 тысячи инвалидов. Ежегодно для людей с ограниченными возможностями проводят чемпионаты профессионального мастерства «Абилимпикс». Согласно данным регионального центра развития движения «Абилимпикс», из 494 участников, 232 человека еще учатся, 221 — устроились на работу.