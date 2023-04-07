Омский «Авангард» «замер» в шаге от вылета из плей-офф Кубка Гагарина

На старте второго периода «Авангард» получил шайбу в свои ворота, но последовал видеопросмотр: судьи «кино» посмотрели, высмотрели блокировку вратаря и отменили гол. По занавес этой двадцатиминутки Никита Дыняк высоко задрал клюшку, попал Павлу Дедунову по лицу и уехал в штрафной бокс, а через несколько секунд к нему присоединился Артем Лукоянов и казанцы остались втроем. Однако до перерыва реализовать большинство омичам так и не удалось.