Омский «Авангард» «замер» в шаге от вылета из плей-офф Кубка Гагарина

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
В Омске на G-Drive Арене завершился 4 матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Восточной конференции между местным «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Победу в основное время со счетом 1:0 праздновали гости.
Первый период начался с «ураганного» преимущества омичей, - момент за моментом, острые, яркие и смелые атаки, но без забитых шайб. Примерно к 15-й минуте игра выровнялась, но голов более 12 тысяч зрителей, пришедших на арену, так и не увидели.
На старте второго периода «Авангард» получил шайбу в свои ворота, но последовал видеопросмотр: судьи «кино» посмотрели, высмотрели блокировку вратаря и отменили гол. По занавес этой двадцатиминутки Никита Дыняк высоко задрал клюшку, попал Павлу Дедунову по лицу и уехал в штрафной бокс, а через несколько секунд к нему присоединился Артем Лукоянов и казанцы остались втроем. Однако до перерыва реализовать большинство омичам так и не удалось.
В начале третьего периода «Авангард» поиграл и в формате «5 на 3», и в 5 на 4», но до забитых шайб дело так и не довел. В итоге исход встречи, по сути, решился на 53-й минуте после удаления форварда омичей Корбэна Найта. «Авангард» выстоял в меньшинстве, но буквально сразу же пропустили, — шайба отрикошетила в сетку от спины Василия Демченко.
Таким образом, счет в серии становится 3:1 в пользу «Ак Барса» и серии вновь переезжает в Казань.