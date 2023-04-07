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Омский «Авангард» «замер» в шаге от вылета из плей-офф Кубка Гагарина

7 апреля 2023, 16:35
Фото: ХК Авангард
Исход встречи решил всего один гол
«Ястребы» уступили в двух домашних матчах, и счет в серии стал 3:1 в пользу «Ак Барса».

В Омске на G-Drive Арене завершился 4 матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Восточной конференции между местным «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».  Победу в основное время со счетом 1:0 праздновали гости.

Первый период начался с «ураганного» преимущества омичей, - момент за моментом, острые, яркие и смелые атаки, но без забитых шайб. Примерно к 15-й минуте игра выровнялась, но голов более 12 тысяч зрителей, пришедших на арену, так и не увидели.

На старте второго периода «Авангард» получил шайбу в свои ворота, но последовал видеопросмотр: судьи «кино» посмотрели, высмотрели блокировку вратаря и отменили гол. По занавес этой двадцатиминутки Никита Дыняк высоко задрал клюшку, попал Павлу Дедунову по лицу и уехал в штрафной бокс, а через несколько секунд к нему присоединился Артем Лукоянов и казанцы остались втроем. Однако до перерыва реализовать большинство омичам так и не удалось.

В начале третьего периода «Авангард» поиграл и в формате «5 на 3», и в 5 на 4», но до забитых шайб дело так и не довел. В итоге исход встречи, по сути, решился на 53-й минуте после удаления форварда омичей Корбэна Найта.  «Авангард» выстоял в меньшинстве, но буквально сразу же пропустили, — шайба отрикошетила в сетку от спины Василия Демченко.

Таким образом, счет в серии становится 3:1 в пользу «Ак Барса» и серии вновь переезжает в Казань.  

#Василий Попов#Ак Барс#Авангард#ХК Авангард#КХЛ#Хоккей#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Казань#Корбэн Найт#Павел Дедунов#Артем Лукоянов
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