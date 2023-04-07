Омские семьи с детьми получат больше региональных выплат, чем в прошлом году

Единовременная выплата семьям, в которых появились два и более ребенка, также выделяется за счет денег областного бюджета. Размер соцподдержки составляет десять тыс рублей на каждого ребенка. А если вдруг в семье студентов появились дети, то им при оформлении пособия будут каждый месяц выплачивать по 500 рублей. Чаще всего жители региона получают выплату на ребенка, который живет в семье с низким уровнем дохода.