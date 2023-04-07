Омские семьи с детьми получат больше региональных выплат, чем в прошлом году

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 02:59
Больше пяти млрд рублей направят на различные выплаты семьям с детьми из областного бюджета в 2023 году. Это будет дополнительная социальная поддержка на уровне региона, не учитывая федеральных выплат. При этом многие пособия, выделяемые внутри области, назначаются без учета доходом семьи. Во внимание берется только факт принадлежности к отдельным категориям получателей.
«Например, пособие семьям, имеющим пятерых и более детей. Ежемесячно такая категория многодетных омичей получает не менее 2,5 тыс. рублей — 500 рублей на каждого ребенка. Такой мерой поддержки пользуются более 2 тыс. семей на 11,3 тыс. детей», — объяснили в региональном минтруда.
Единовременная выплата семьям, в которых появились два и более ребенка, также выделяется за счет денег областного бюджета. Размер соцподдержки составляет десять тыс рублей на каждого ребенка. А если вдруг в семье студентов появились дети, то им при оформлении пособия будут каждый месяц выплачивать по 500 рублей. Чаще всего жители региона получают выплату на ребенка, который живет в семье с низким уровнем дохода.
В министерстве пояснили, что для получения той или иной социальной поддержки семьям нужно подать заявление. Этом можно сделать в любом офисе МФЦ.