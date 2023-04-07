Может и не вернуться. Валерий Бойко уходит в отпуск по случаю 65-летия

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
По информации Города55, 65-летний первый зампредседателя областного правительства Валерий Бойко в скором времени может уйти в отставку. Руководство региона отправит его на пенсию, а пост, вероятно, займет человек, выбранный временно исполняющим обязанности губернатора Виталием Хоценко.
Наши источники в правительстве сообщают, что Бойко планировал уйти в бессрочный отпуск при Александре Буркове, но согласился потрудиться еще, пока не состоятся осенние выборы губернатора. Похоже, что планы изменились, так как Бурков ушел в отставку досрочно.
Бойко проработал в должности первого заместителя председателя порядочный срок — в январе этого года исполнилось пять лет с начала его службы на посту.