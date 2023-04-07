Может и не вернуться. Валерий Бойко уходит в отпуск по случаю 65-летия

Наши источники в правительстве сообщают, что Бойко планировал уйти в бессрочный отпуск при Александре Буркове, но согласился потрудиться еще, пока не состоятся осенние выборы губернатора. Похоже, что планы изменились, так как Бурков ушел в отставку досрочно.