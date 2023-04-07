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Может и не вернуться. Валерий Бойко уходит в отпуск по случаю 65-летия

7 апреля 2023, 04:39
Фото: Город55
Он говорил о своей отставке еще тогда, когда губернатором был Александр Бурков.

По информации Города55, 65-летний первый зампредседателя областного правительства Валерий Бойко в скором времени может уйти в отставку. Руководство региона отправит его на пенсию, а пост, вероятно, займет человек, выбранный временно исполняющим обязанности губернатора Виталием Хоценко.

Наши источники в правительстве сообщают, что Бойко планировал уйти в бессрочный отпуск при Александре Буркове, но согласился потрудиться еще, пока не состоятся осенние выборы губернатора. Похоже, что планы изменились, так как Бурков ушел в отставку досрочно.

Бойко проработал в должности первого заместителя председателя порядочный срок — в январе этого года исполнилось пять лет с начала его службы на посту.

Хоценко переназначил руководителем аппарата губернатора и правительства Марухину
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#Алина Ясинская#Правительство Омской области#Отставка#Политика#Новости#Омск#Валерий Бойко#Виталий Хоценко#Александр Бурков
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