Компании омского бизнесмена Капустина одобрили строительство дома в селе Троицкое

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В селе Троицкое Омского района готовятся к строительству многоквартирного жилого дома на бульваре Школьный, 3. Городу55 стало известно, что проект и результаты инженерных изысканий уже получили положительное заключение экспертизы.
Проектную документацию подготовил индивидуальный предприниматель Александр Лавров. В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий в строительстве».
Застройщиком и техническим заказчиком проекта стало ООО «Техинвест», зарегистрированное в Москве. Учредителем этой компании является омский бизнесмен Святослав Капустин. С 2017 года «Техинвестом» руководит Валерий Васильев.
Напомним, в ноябре прошлого года Святослав Капустин выкупил контрольный пакет акций (50,1%) ООО «Новые проекты». В собственности этой фирмы находится недостроенная гостиница на улице Пушкина. Капустин, кстати, не только собственник строительного бизнеса, но и совладелец ООО «Омское СМИ» (75%), к которому относится РИА «Омск-информ».