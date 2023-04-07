Компании омского бизнесмена Капустина одобрили строительство дома в селе Троицкое

Напомним, в ноябре прошлого года Святослав Капустин выкупил контрольный пакет акций (50,1%) ООО «Новые проекты». В собственности этой фирмы находится недостроенная гостиница на улице Пушкина. Капустин, кстати, не только собственник строительного бизнеса, но и совладелец ООО «Омское СМИ» (75%), к которому относится РИА «Омск-информ».