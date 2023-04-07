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Компании омского бизнесмена Капустина одобрили строительство дома в селе Троицкое

7 апреля 2023, 12:08
Фото: 1MI
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Многоквартирный дом построят на улице бульвар Школьный.

В селе Троицкое Омского района готовятся к строительству многоквартирного жилого дома на бульваре Школьный, 3. Городу55 стало известно, что проект и результаты инженерных изысканий уже получили положительное заключение экспертизы.

Проектную документацию подготовил индивидуальный предприниматель Александр Лавров. В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий в строительстве».

Застройщиком и техническим заказчиком проекта стало ООО «Техинвест», зарегистрированное в Москве. Учредителем этой компании является омский бизнесмен Святослав Капустин. С 2017 года «Техинвестом» руководит Валерий Васильев.

Напомним, в ноябре прошлого года Святослав Капустин выкупил контрольный пакет акций (50,1%) ООО «Новые проекты». В собственности этой фирмы находится недостроенная гостиница на улице Пушкина. Капустин, кстати, не только собственник строительного бизнеса, но и совладелец ООО «Омское СМИ» (75%), к которому относится РИА «Омск-информ».

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#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дома#Проект#Бизнесмен#Город#Новости#Омск#Омская область#Село Троицкое#Святослав Капустин
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