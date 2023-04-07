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Главу омского минздрава повторно оштрафовали за срыв нацпроекта

7 апреля 2023, 04:04
Фото: Город55
Министр халатно отнесся к проведению сразу нескольких мероприятий, касающихся развития здравоохранения в регионе.

Омская область начала пожинать плоды ушедшего 2022 года. Министр здравоохранения Александр Мураховский допустил срыв планов по направлениям: «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». К такому выводу пришли омские прокуроры после проверки.

К январю этого года в медико-санитарной части № 4 не был введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф. В клинической медико-санитарной части № 9 также не начали работать три аппарата. Более того, в клиническом онкологическом диспансере к началу 2023 года должны были появиться медицинские устройства в количестве семь штук, но этого не случилось.

Сотрудники омской прокуратуры зафиксировали эти нарушения, Мураховского привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ. Теперь глава минздрава должен выплатить штраф на сумму 12 тыс рублей.

Отметим, что подобная ситуация в системе здравоохранения возникает уже не впервые. По итогам 2021 года сложились те же обстоятельства, когда многие цели по нацпроекту достигнуты не были.

К ответственности за срыв развития по федеральному проекту могут привлечь не только министров, но и главврачей. Так случилось в детской городской больнице №4. Людмилу Маслакову сняли с должности после 36 работы главврачом. Через суд женщине удалось доказать, что увольнение было незаконным.

Уволенная главврач детской больницы в Омске через суд вернулась на работу
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#Алина Ясинская#Александр Мураховский#Минздрав#Минздрав Омской области#Срыв нацпроекта#Нацпроект#Здравоохранение#Новости#Омск
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