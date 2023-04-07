Главу омского минздрава повторно оштрафовали за срыв нацпроекта

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
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Updated Сегодня, 04:51
Омская область начала пожинать плоды ушедшего 2022 года. Министр здравоохранения Александр Мураховский допустил срыв планов по направлениям: «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». К такому выводу пришли омские прокуроры после проверки.
К январю этого года в медико-санитарной части № 4 не был введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф. В клинической медико-санитарной части № 9 также не начали работать три аппарата. Более того, в клиническом онкологическом диспансере к началу 2023 года должны были появиться медицинские устройства в количестве семь штук, но этого не случилось.
Сотрудники омской прокуратуры зафиксировали эти нарушения, Мураховского привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ. Теперь глава минздрава должен выплатить штраф на сумму 12 тыс рублей.
Отметим, что подобная ситуация в системе здравоохранения возникает уже не впервые. По итогам 2021 года сложились те же обстоятельства, когда многие цели по нацпроекту достигнуты не были.
К ответственности за срыв развития по федеральному проекту могут привлечь не только министров, но и главврачей. Так случилось в детской городской больнице №4. Людмилу Маслакову сняли с должности после 36 работы главврачом. Через суд женщине удалось доказать, что увольнение было незаконным.