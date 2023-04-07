Главу омского минздрава повторно оштрафовали за срыв нацпроекта

К январю этого года в медико-санитарной части № 4 не был введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф. В клинической медико-санитарной части № 9 также не начали работать три аппарата. Более того, в клиническом онкологическом диспансере к началу 2023 года должны были появиться медицинские устройства в количестве семь штук, но этого не случилось.