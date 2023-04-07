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Был над машиной. Слишком низко летавший над Омской областью пилот нарвался на штраф

7 апреля 2023, 03:30
Фото: Город55

Слишком низко летавший над Омской областью пилот получил штраф

На нарушителя обратила внимание транспортная прокуратура.

Безумное авиашоу пилот частного самолета устроил в декабре прошлого года. Местных жителей поразило то, как он очень низко спустился к земле и пролетел над дорогой. Видеорегистратор одного из авто успел это заснять, и вскоре запись распространилась по соцсетям.

Просмотрели ролик и сотрудники транспортной прокуратуры. На видео было записано, как самолет марки Л-29М1 почти что совершает посадку на трассу между Лузино и Марьяновкой. Пилот допустил снижение высоты до 100 метров, установили в надзорном ведомстве.

Виновника привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 11.4 КоАП РФ. Пилоту выплатил штраф на сумму 20 тыс рублей.

До этого у омича отобрали личный самолет, так как он не оформил сертификат летной годности. Арест наложили на самолет марки АН-2. По информации нашего издания, его использовали для прыжков с парашютом на аэродроме «Камышино».

Полеты отменяются. Омич лишился личного самолета из-за проблем с документами
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#Алина Ясинская#Прокуратура#Самолет#Происшествия#Новости#Омская область
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