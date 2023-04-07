Был над машиной. Слишком низко летавший над Омской областью пилот нарвался на штраф

Безумное авиашоу пилот частного самолета устроил в декабре прошлого года. Местных жителей поразило то, как он очень низко спустился к земле и пролетел над дорогой. Видеорегистратор одного из авто успел это заснять, и вскоре запись распространилась по соцсетям.