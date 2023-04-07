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25 заведений Омска стали победителями «Премии 2ГИС». Самые популярные заведения общепита в разных городах России выбирали впервые с начала пандемии.
Премию 2ГИС вручили лучшим компаниям в городе по итогам 2022 года. По всей России, а также в Казахстане и Кыргызстане проанализировали свыше 73 тысяч ресторанов, кафе, баров и фудмоллов. Из них при помощи специально созданного алгоритма выбрали 1017 лучших.
При выборе учитывались частота запросов от жителей и туристов, количество взаимодействий (звонки и переходы в социальные сети из карточек), количество фотографий в отзывах и положительные рецензии. Больший вес был у отзывов от тех пользователей, которые часто и много пишут про общепит.
Заведения-победители на карте 2ГИС пометили значком короны. В Омске таких оказалось 25: пять ресторанов, три бара, шесть кофеен, четыре кафе, три кондитерских и четыре стритфуд-кафе. В рейтинг вошли как заведения, которые давно знакомы омичам и работают уже более 10 лет, так и те, что открылись только в прошлом году, но уже успели заслужить расположение жителей города.
Список победителей по номинациям выглядит следующим образом:
Номинация «Лучший ресторан»
Номинация «Лучшая кофейня»
Номинация «Лучший бар»
Номинация «Лучшее кафе»
Номинация «Лучший стритфуд»
Номинация «Лучшая кондитерская»
Если сравнивать по округам, то лидером по лучшим заведениям, ожидаемо, стал Центральный округ (8 точек общепита). По пять заведений выбрали в Кировском, Советском и Октябрьском округе. Меньше всего повезло жителям Ленинского округа: там отметили только два заведения (кафе и кондитерскую).
Кстати, в тройку лидеров-городов по числу лучших заведений вошли Москва с достаточно большим отрывом (285), Санкт-Петербург (90) и соседний для омичей Новосибирск (43).
Напомним, ранее мы публиковали рейтинг самых тревожных заведений Омска по итогам прошлого года. Рекордсменом по числу вызовов полицейских стал Кировский округ (1002), второе место с небольшим отставанием за Центральным округом (985), замыкает тройку Октябрьский округ с 347 обращениями. А поводами для вызовов стали причинение телесных повреждений, различные конфликты, кражи, оставленные вещи и, конечно, жалобы на громкую музыку.