Заведения-победители на карте 2ГИС пометили значком короны. В Омске таких оказалось 25: пять ресторанов, три бара, шесть кофеен, четыре кафе, три кондитерских и четыре стритфуд-кафе. В рейтинг вошли как заведения, которые давно знакомы омичам и работают уже более 10 лет, так и те, что открылись только в прошлом году, но уже успели заслужить расположение жителей города.