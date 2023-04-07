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Бездна, пончики и печка. Публикуем рейтинг лучших заведений общепита в Омске

7 апреля 2023, 02:00
Фото: Город55
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2ГИС определил победителей своей премии среди омских заведений общепита

Лидером по количеству заведений, победивших в премии, стал Центральный округ Омска.

25 заведений Омска стали победителями «Премии 2ГИС». Самые популярные заведения общепита в разных городах России выбирали впервые с начала пандемии.

Как определяли самые популярные рестораны и кафе

Премию 2ГИС вручили лучшим компаниям в городе по итогам 2022 года. По всей России, а также в Казахстане и Кыргызстане проанализировали свыше 73 тысяч ресторанов, кафе, баров и фудмоллов. Из них при помощи специально созданного алгоритма выбрали 1017 лучших.

При выборе учитывались частота запросов от жителей и туристов, количество взаимодействий (звонки и переходы в социальные сети из карточек), количество фотографий в отзывах и положительные рецензии. Больший вес был у отзывов от тех пользователей, которые часто и много пишут про общепит.

Какие заведения лучшие в Омске

Заведения-победители на карте 2ГИС пометили значком короны. В Омске таких оказалось 25: пять ресторанов, три бара, шесть кофеен, четыре кафе, три кондитерских и четыре стритфуд-кафе. В рейтинг вошли как заведения, которые давно знакомы омичам и работают уже более 10 лет, так и те, что открылись только в прошлом году, но уже успели заслужить расположение жителей города.

Список победителей по номинациям выглядит следующим образом:

Номинация «Лучший ресторан»

  • «Омар Хайям» на улице Серова, 12 (Ленинский округ);
  • «Рига-Москва» на улице Маяковского, 74 (Октябрьский округ);
  • «У Беллуччи круче» на улице 70 лет Октября, 7 (Кировский округ);
  • «Хуторок» на улице 10 лет Октября, 141/1 (Центральный округ);
  • «Сибирская корона» на проспекте Мира, 54 (Советский округ).

Номинация «Лучшая кофейня»

  • «Coffee Anytime» на Космическом проспекте, 18д (Октябрьский округ);
  • «Traveler’s Coffee» на проспекте Карла Маркса, 5а (Центральный округ);
  • «Skuratov» на улице Иртышская Набережная, 30 (Центральный округ);
  • «Coffee Anytime» на улице 70 лет Октября, 7 (Кировский округ);
  • «Skuratov» на проспекте Мира, 7а (Советский округ);
  • «Десерт» на улице Перелета, 28 (Кировский округ).

Номинация «Лучший бар»

  • «Menthol» на улице Куйбышева, 113, к1 (Октябрьский округ);
  • «Re’конструкция» на улице Партизанская, 5а/8 (Центральный округ);
  • «Бездна» на улице Заозерная, 21 (Советский округ).

Номинация «Лучшее кафе»

  • «Шашлыкоff» на улице Гагарина, 14 (Центральный округ);
  • «Park cafe» на улице Масленникова, 134/1 (Октябрьский округ);
  • «Шашлыкоff» на улице 70 лет Октября, 24 (Кировский округ);
  • «Veggy» на улице Красный Путь, 105в (Центральный округ).

Номинация «Лучший стритфуд»

  • «Dогги doggie» на проспекте Карла Маркса, 24 (Центральный округ);
  • «Пончики блинчики» на улице Маяковского, 96Б/4 (Октябрьский округ);
  • «#Лаваш» на проспекте Мира, 29 (Советский округ);
  • «Блинное место» на проспекте Комарова, 2/2 (Кировский округ).

Номинация «Лучшая кондитерская»

  1. «Люклер» на улице Ленина, 11 (Центральный округ)
  2. «Amcake» на проспекте Карла Маркса, 47 (Ленинский округ);
  3. «Печка» на улице Бородина, 6к1 (Советский округ).

Если сравнивать по округам, то лидером по лучшим заведениям, ожидаемо, стал Центральный округ (8 точек общепита). По пять заведений выбрали в Кировском, Советском и Октябрьском округе. Меньше всего повезло жителям Ленинского округа: там отметили только два заведения (кафе и кондитерскую).

Кстати, в тройку лидеров-городов по числу лучших заведений вошли Москва с достаточно большим отрывом (285), Санкт-Петербург (90) и соседний для омичей Новосибирск (43).

Напомним, ранее мы публиковали рейтинг самых тревожных заведений Омска по итогам прошлого года. Рекордсменом по числу вызовов полицейских стал Кировский округ (1002), второе место с небольшим отставанием за Центральным округом (985), замыкает тройку Октябрьский округ с 347 обращениями. А поводами для вызовов стали причинение телесных повреждений, различные конфликты, кражи, оставленные вещи и, конечно, жалобы на громкую музыку.

Рейтинг самых тревожных заведений Омска. Куда полиция чаще всего приезжает на вызовы
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#Юлия Истомина#Общепит#Кафе#Ресторан#Бар#Рейтинг#Общество#Город#Новости#Омск
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