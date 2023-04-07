Артистов российского театра «НитьЯ» депортировали из Эстонии

Организатор гастролей театра «НитьЯ» по странам Европы Александр Мельник заявил, что различные культурные центры сообщили о разрыве соглашений об аренде в связи с предполагаемой угрозой национальной безопасности. Он также подчеркнул, что ни местное МВД, ни сотрудники Министерства культуры не пытались связаться с ним.