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Артистов российского театра «НитьЯ» депортировали из Эстонии

7 апреля 2023, 11:47
Группа артистов российского театра «НитьЯ» была депортирована из Эстонии 5 апреля, после того, как им было предъявлено обвинение в угрозе национальной безопасности.

Сотрудники полиции арестовали артистов, а затем вынесли решение о депортации на территорию России и запрете на въезд в шенгенскую зону на три года. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Организатор гастролей театра «НитьЯ» по странам Европы Александр Мельник заявил, что различные культурные центры сообщили о разрыве соглашений об аренде в связи с предполагаемой угрозой национальной безопасности. Он также подчеркнул, что ни местное МВД, ни сотрудники Министерства культуры не пытались связаться с ним.

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