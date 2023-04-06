Врио губернатора Омской области согласовал кандидатуру нового министра образования

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Депутат Госдумы Олег Смолин сегодня, 6 апреля, рассказал Городу55 о согласовании кандидатуры Ивана Кротта на должность министра образования Омской области.
«Кандидатура согласована между министром просвещения и временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Вероятность того, что Иван Кротт станет заместителем председателя правительства весьма высокая», — сообщил Олег Смолин.
Примерные сроки назначения нового министра образования Омской области Олег Смолин предпочел не называть.
«У меня информация предположительная есть, но чужих секретов я не выдаю», — заключил депутат.
Напомним, в феврале экс-губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с омскими блогерами озвучил имя нового руководителя министерства образования. Татьяна Дернова, возглавлявшая ведомство с 2017 года, оставила свой пост 30 января. В соцсетях она пояснила, что решила уйти по собственному желанию.