Врио губернатора Омской области согласовал кандидатуру нового министра образования

Напомним, в феврале экс-губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с омскими блогерами озвучил имя нового руководителя министерства образования. Татьяна Дернова, возглавлявшая ведомство с 2017 года, оставила свой пост 30 января. В соцсетях она пояснила, что решила уйти по собственному желанию.