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Врио губернатора Омской области согласовал кандидатуру нового министра образования

6 апреля 2023, 10:42
Фото: Омский государственный педагогический университет
Иван Кротт
Примерные сроки назначения нового министра остаются в секрете.

Депутат Госдумы Олег Смолин сегодня, 6 апреля, рассказал Городу55 о согласовании кандидатуры Ивана Кротта на должность министра образования Омской области.

«Кандидатура согласована между министром просвещения и временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Вероятность того, что Иван Кротт станет заместителем председателя правительства весьма высокая», — сообщил Олег Смолин.

Примерные сроки назначения нового министра образования Омской области Олег Смолин предпочел не называть.

«У меня информация предположительная есть, но чужих секретов я не выдаю», — заключил депутат.

Напомним, в феврале экс-губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с омскими блогерами озвучил имя нового руководителя министерства образования. Татьяна Дернова, возглавлявшая ведомство с 2017 года, оставила свой пост 30 января. В соцсетях она пояснила, что решила уйти по собственному желанию.

Неожиданный поворот. Кротт прокомментировал свое назначение министром образования
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#Евгений Игишев#Иван кротт#Виталий Хоценко#Олег Смолин
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