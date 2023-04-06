Врио губернатора Омской области рассказал о своем отношении к религии

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Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 02:55
Разговоры вокруг временно исполняющего обязанности губернатора региона не утихают. Город55 один из первых омских СМИ связался с Виталием Хоценко после его назначения. И на этот раз мы решили обсудить с ним тему религии.
«Я могу назвать себя религиозным человеком. У меня шестеро детей, и все крещенные. На праздники мы стараемся выбираться в церковь. Буду стараться попасть на службу на Пасху в Омске», — рассказал Городу55 врио губернатора Хоценко.
Его супруга и дети спокойно отреагировали на переезд в новый регион, так как все привыкли к командировкам главы семейства, а их было достаточное количество — Север, Кавказ, Донецк.
Отметим тот факт, что Омской областью руководили личности, по-разному воспринимавшие веру. Можно увидеть своего рода шкалу от набожного Леонида Полежаева до практически никак не относящегося к религии Александра Буркова.
Ранее митрополит Омский и Таврический Владимир оценил временного главу региона. Он начал симпатизировать Виталию Хоценко, так как у того много детей, а выступление на официальном представлении вышло, на его взгляд, простым. Личная встреча врио с представителем духовенства должна состояться после Пасхи.