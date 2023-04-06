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Врачи объяснили, почему нельзя пить и есть перед операцией

6 апреля 2023, 15:47
Врач-аллерголог-иммунолог Андрей Продеус объяснил, почему прием пищи и воды перед наркозом может привести к осложнениям. В частности, пациент может задохнуться из-за рвотных масс.

Как сообщает издание «Известия», ранее в Карелии ученица начальных классов чуть не погибла во время наркоза. Родители девочки были уведомлены о запрете питания и питья перед наркозом, но мать все равно дала дочери выпить целый стакан воды и скрыла это от врачей. Врач-анестезиолог должен был знать о приеме воды, чтобы предотвратить осложнения.

Продеус отметил, что родители должны нести ответственность за сознательный обман врача и причинение вреда ребенку, и что врач может обратиться в органы опеки для привлечения родителей к ответственности.

Ранее сообщалось, что из-за безответственности родителей погиб новорожденный, которого приучали к сыроедению с первых дней жизни.

#Общество
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