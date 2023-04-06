Врачи объяснили, почему нельзя пить и есть перед операцией

Как сообщает издание «Известия», ранее в Карелии ученица начальных классов чуть не погибла во время наркоза. Родители девочки были уведомлены о запрете питания и питья перед наркозом, но мать все равно дала дочери выпить целый стакан воды и скрыла это от врачей. Врач-анестезиолог должен был знать о приеме воды, чтобы предотвратить осложнения.