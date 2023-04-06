В Тюкалинске и Крутинке заработала сеть LTE

Телеком-оборудование в этих населенных пунктах поддерживает все стандарты связи и одновременно обслуживает не только местных жителей, но и путешественников. Например, в рабочем посёлке Крутинка, расположенном в 190 км от Омска, находится озеро рыбопромыслового значения Ик. Ежегодно там проходит конкурс «Сезон рыбалки», привлекающий любителей этого вида отдыха многообразием водных обитателей. Теперь всем гостям региона станет проще выходить в мобильную сеть и пользоваться любыми цифровыми сервисами. А жителям города Тюкалинск теперь будет легче передать показания счетчиков, записаться к врачу или заказать справку на Госуслугах.