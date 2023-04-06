В Тюкалинске и Крутинке заработала сеть LTE

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Благодаря проведенным работам абоненты из Тюкалинска и Крутинки наравне с горожанами могут пользоваться всеми возможностями сети LTE МегаФона: современными технологиями звонков, быстрым мобильным интернетом и другими digital‑сервисами. Кроме того, благодаря запуску «дальнобойного» диапазона LTE900 на базовых станциях, улучшения коснулись и соседних локаций. В том числе баз отдыха, расположенных близ озера Ик Крутинского района, а также часть федеральной трассы Р402 Тюмень-Ишим-Омск.
Телеком-оборудование в этих населенных пунктах поддерживает все стандарты связи и одновременно обслуживает не только местных жителей, но и путешественников. Например, в рабочем посёлке Крутинка, расположенном в 190 км от Омска, находится озеро рыбопромыслового значения Ик. Ежегодно там проходит конкурс «Сезон рыбалки», привлекающий любителей этого вида отдыха многообразием водных обитателей. Теперь всем гостям региона станет проще выходить в мобильную сеть и пользоваться любыми цифровыми сервисами. А жителям города Тюкалинск теперь будет легче передать показания счетчиков, записаться к врачу или заказать справку на Госуслугах.
По данным МегаФона, абоненты активно пользуются возможностями мобильного интернета и голосовой связью – в том числе и с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение.
«При планировании строительства и модернизации объектов связи мы активно используем технологии Big Data, исследуем и прогнозируем активность абонентов и заранее готовим телеком‑инфраструктуру к повышенной нагрузке. За последний год мы модернизировали и построили новые базовые станции более чем в 90 населённых пунктах Омской области – запустили и обновили объекты связи, за счёт чего расширили покрытие, увеличили надёжность сети и скорость мобильного интернета в сельской местности, областном центре и крупных городах региона», – комментирует Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.