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В России обнаружен новый вирус, передающийся через укусы клещей

6 апреля 2023, 07:58
В России обнаружен новый вирус Хасеки, который передается человеку через укусы клещей. Эксперт, доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн, рассказал о характеристиках вируса и его возможной опасности.

Вирус Хасеки принадлежит семейству Flavivirus, которое включает возбудителей опасных заболеваний, таких как желтая лихорадка и клещевой энцефалит. Новый вирус относится к малоизученной группе, и пока неизвестно, какая опасность он представляет, пишет ФедералПресс.

В настоящее время нет доказательств того, что вирус вызывает тяжелые заболевания, но эксперты призывают изучать его дальше, чтобы понять, насколько он может быть опасен для человека.

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