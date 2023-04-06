В России обнаружен новый вирус, передающийся через укусы клещей

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Вирус Хасеки принадлежит семейству Flavivirus, которое включает возбудителей опасных заболеваний, таких как желтая лихорадка и клещевой энцефалит. Новый вирус относится к малоизученной группе, и пока неизвестно, какая опасность он представляет, пишет ФедералПресс.
В настоящее время нет доказательств того, что вирус вызывает тяжелые заболевания, но эксперты призывают изучать его дальше, чтобы понять, насколько он может быть опасен для человека.