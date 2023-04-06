В омской квартире, где рухнул потолок, не нашли жильцов

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Обрушение в квартире № 6 по улице Иркутский тупик, 12 произошло накануне, 5 апреля. В комнату повалились бетон, штукатурка и другие стройматериалы — все, из чего был сделан потолок.
Работники отдела ЖКХ администрации Ленинского округа выезжали на место происшествия и, по их информации, собственница квартиры, где случилось обрушение, в ней уже не живет. Она съехала оттуда прошлой осенью. Отделу жилищно-коммунального хозяйства еще нужно время, что прояснить все моменты происшествия.
Дом 1982 года постройки при этом аварийным не признан. Вместе с этим одна из шести квартир оказалась в мае прошлого года непригодной для проживания. Через суд администрация предоставила жильцам другую квартиру по договору социального найма.
Прокуратура по факту случившегося организовала проверку. В день обрушения потолка на место выезжал исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа Кирилл Саврун. Ранее сотрудники надзорного ведомства оценили состояние двухэтажного дома № 24 по улице Авиагородок. Здание признали аварийным в 2019 году, но администрация до сих пор не расселила жильцов.
Кроме того, прокуратура через суд требует расселить жильцов аварийных домов в Павлоградском районе. Там продолжают жить люди — на момент проверки было семь человек. Вообще же, в Омской области есть трудности с расселением из аварийного жилья, так как людей попросту некуда селить. Проблема возникла в Колосовском районе.