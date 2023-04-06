В омской квартире, где рухнул потолок, не нашли жильцов

Кроме того, прокуратура через суд требует расселить жильцов аварийных домов в Павлоградском районе. Там продолжают жить люди — на момент проверки было семь человек. Вообще же, в Омской области есть трудности с расселением из аварийного жилья, так как людей попросту некуда селить. Проблема возникла в Колосовском районе.