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В омской квартире, где рухнул потолок, не нашли жильцов

6 апреля 2023, 07:28
Фото: Пресс-центр администрации Омска

Дом с обрушенным потолком в Привокзальном поселке Омска оказался пустым

Собственница квартиры съехала оттуда осенью 2022 года.

Обрушение в квартире № 6 по улице Иркутский тупик, 12 произошло накануне, 5 апреля. В комнату повалились бетон, штукатурка и другие стройматериалы — все, из чего был сделан потолок.

Работники отдела ЖКХ администрации Ленинского округа выезжали на место происшествия и, по их информации, собственница квартиры, где случилось обрушение, в ней уже не живет. Она съехала оттуда прошлой осенью. Отделу жилищно-коммунального хозяйства еще нужно время, что прояснить все моменты происшествия.

Дом 1982 года постройки при этом аварийным не признан. Вместе с этим одна из шести квартир оказалась в мае прошлого года непригодной для проживания. Через суд администрация предоставила жильцам другую квартиру по договору социального найма.

Прокуратура по факту случившегося организовала проверку. В день обрушения потолка на место выезжал исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа Кирилл Саврун. Ранее сотрудники надзорного ведомства оценили состояние двухэтажного дома № 24 по улице Авиагородок. Здание признали аварийным в 2019 году, но администрация до сих пор не расселила жильцов.

Кроме того, прокуратура через суд требует расселить жильцов аварийных домов в Павлоградском районе. Там продолжают жить люди — на момент проверки было семь человек. Вообще же, в Омской области есть трудности с расселением из аварийного жилья, так как людей попросту некуда селить. Проблема возникла в Колосовском районе.

Прокуратура потребовала немедленно расселить жильцов аварийной двухэтажки
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#Алина Ясинская#Прокуратура#Обрушение потолка#Рухнул потолок#Происшествия#Новости#Омск
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