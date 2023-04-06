В Омске возбудили уголовное дело по факту гибели пассажирки автомобиля в ДТП

Напомним, 35-летний водитель Toyota ехал по Фрунзенскому мосту в сторону улицы 10 лет Октября. При повороте на улицу Звездова, мужчина не пропустил BMW, из-за чего 33-летний водитель въехал в бок Toyota. От удара Toyota, в которой находилась 33-летняя пассажирка, отлетела на обочину и врезалась в бетонный столб.