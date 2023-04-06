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В Омске возбудили уголовное дело по факту гибели пассажирки автомобиля в ДТП

6 апреля 2023, 11:48
Фото: Телеграмм-канал омской полиции
Авария произошла сегодня утром на съезде с Фрунзенского моста.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, которое произошло сегодня, 6 апреля, на съезде с Фрунзенского моста. В аварии погибла пассажирка одного из автомобилей.

Напомним, 35-летний водитель Toyota ехал по Фрунзенскому мосту в сторону улицы 10 лет Октября. При повороте на улицу Звездова, мужчина не пропустил BMW, из-за чего 33-летний водитель въехал в бок Toyota. От удара Toyota, в которой находилась 33-летняя пассажирка, отлетела на обочину и врезалась в бетонный столб.

Медицинская помощь понадобилась водителям обоих автомобилей.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Уголовное дело#Смерть#ДТП#Авария#Происшествия#Омск
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