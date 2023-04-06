В Омске решили законсервировать заброшенное здание школы, где подросток сломал ногу

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В Омске ищут подрядчика для консервации здания, расположенного на улице Свободы, 157. Речь идет о заброшенной с 2015 года двухэтажной школе в Октябрьском округе. Именно там 4 апреля выпал из окна и получил перелом ноги и ушиб почки 15-летний подросток.
Заказчик работ — БУ «Центр содержания и хранения имущества». Подрядчику готовы заплатить за консервацию 336 384 рубля. Завершить работу, согласно условиям контракта, нужно будет за 45 дней.
Произошедший пару дней назад, инцидент, видимо, сподвигнул наконец-то заняться заброшенным зданием.
Напомним, что фактом травмирования ребенка на территории здания на улице Свободы заинтересовалась прокуратура Октябрьского округа. В ведомстве выяснили, что здание арендует компания «Комфорт». По итогам проверки в прокуратуре планировали рассмотреть вопрос о необходимости обязать организацию следить за заброшенным зданием и ограничить к нему доступ.