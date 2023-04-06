В Омске решили законсервировать заброшенное здание школы, где подросток сломал ногу

В Омске ищут подрядчика для консервации здания, расположенного на улице Свободы, 157. Речь идет о заброшенной с 2015 года двухэтажной школе в Октябрьском округе. Именно там 4 апреля выпал из окна и получил перелом ноги и ушиб почки 15-летний подросток.