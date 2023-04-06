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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

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В Омске решили законсервировать заброшенное здание школы, где подросток сломал ногу

6 апреля 2023, 13:03
Фото: Google Карты
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4 апреля из окна первого этажа выпал 15-летний школьник.

В Омске ищут подрядчика для консервации здания, расположенного на улице Свободы, 157. Речь идет о заброшенной с 2015 года двухэтажной школе в Октябрьском округе. Именно там 4 апреля выпал из окна и получил перелом ноги и ушиб почки 15-летний подросток.

Заказчик работ — БУ «Центр содержания и хранения имущества». Подрядчику готовы заплатить за консервацию 336 384 рубля. Завершить работу, согласно условиям контракта, нужно будет за 45 дней.

Произошедший пару дней назад, инцидент, видимо, сподвигнул наконец-то заняться заброшенным зданием.

Напомним, что фактом травмирования ребенка на территории здания на улице Свободы заинтересовалась прокуратура Октябрьского округа. В ведомстве выяснили, что здание арендует компания «Комфорт». По итогам проверки в прокуратуре планировали рассмотреть вопрос о необходимости обязать организацию следить за заброшенным зданием и ограничить к нему доступ.

Прокуратура проверит заброшку в Омске, где сломал ногу подросток
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#Юлия Истомина#Консервация#Заброшенное здание#Торги#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Происшествия#Школа#Город#Новости#Омск
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