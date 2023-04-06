В Омске Фридманы заказали экспертизу для своего почти готового отеля «50/60»

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:36
Городу55 стало известно, что ООО «Компания „Топ Лайн“, которым владеют омские бизнесмены Илья и Марк Фридманы, заказало проектную документацию для своего почти готового отеля „50/60“.
Строительство гостиницы на улице Щербанева, 20 в настоящий момент находится на завершающей стадии. Однако по какой-то причине на этом этапе потребовалось проведение строительной экспертизы.
Подготовкой проектной документации занималось омское «Архитектурно-проектное бюро „С-В-Студио“. Фирмой с 2003 года руководит Лариса Седачева. Вид работ в заключении экспертизы обозначен как реконструкция. Положительное заключение выдало ООО „Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“.
Напомним, что здание бывшего Облпотребсоюза на улице Щербанева компания «Топ Лайн» выкупила еще в 2018 году. Позже стало известно о планах Фридманов открыть здесь отель из линейки Hillton.
Гостиницу должны были построить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, но в итоге спортивное мероприятие отменили. Впоследствии после ухода зарубежной компании Hilton из России пришлось поменять концепцию отеля.