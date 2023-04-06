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В Омске Фридманы заказали экспертизу для своего почти готового отеля «50/60»

6 апреля 2023, 09:34
Фото: Город55
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Гостиница находится в центре города — на улице Щербанева.

Городу55 стало известно, что ООО «Компания „Топ Лайн“, которым владеют омские бизнесмены Илья и Марк Фридманы, заказало проектную документацию для своего почти готового отеля „50/60“.

Строительство гостиницы на улице Щербанева, 20 в настоящий момент находится на завершающей стадии. Однако по какой-то причине на этом этапе потребовалось проведение строительной экспертизы.

Подготовкой проектной документации занималось омское «Архитектурно-проектное бюро „С-В-Студио“. Фирмой с 2003 года руководит Лариса Седачева. Вид работ в заключении экспертизы обозначен как реконструкция. Положительное заключение выдало ООО „Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“.

Напомним, что здание бывшего Облпотребсоюза на улице Щербанева компания «Топ Лайн» выкупила еще в 2018 году. Позже стало известно о планах Фридманов открыть здесь отель из линейки Hillton.

Гостиницу должны были построить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, но в итоге спортивное мероприятие отменили. Впоследствии после ухода зарубежной компании Hilton из России пришлось поменять концепцию отеля.

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#Юлия Истомина#Отель#Гостиница#Реконструкция#Проект#Город#Бизнес#Новости#Омск#Фридман#Илья Фридман#Марк Фридман
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