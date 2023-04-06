В Госдуме предложили сделать продажу алкоголя и табака исключительно безналичной

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Он направил письмо на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, отметив, что проблемы детского алкоголизма и табакокурения продолжают оставаться актуальными. Хамзаев уточнил, что некоторые продавцы несмотря на законодательные запреты готовы продавать алкоголь и табак несовершеннолетним. Об этом информирует RT.
Он предложил изменить нормативные правовые акты, чтобы розничная торговля алкогольной и табачной продукцией осуществлялась только безналичным способом с использованием банковских карт.
Депутат также предложил банковскому сообществу и крупному ретейлу создать пилотный проект по введению общего автоматического ограничения на банковские карты, выпущенные на имя несовершеннолетних, в части приобретения алкоголя и табака.