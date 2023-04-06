В Госдуме предложили сделать продажу алкоголя и табака исключительно безналичной

Он направил письмо на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, отметив, что проблемы детского алкоголизма и табакокурения продолжают оставаться актуальными. Хамзаев уточнил, что некоторые продавцы несмотря на законодательные запреты готовы продавать алкоголь и табак несовершеннолетним. Об этом информирует RT.