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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:53

В Госдуме предложили сделать продажу алкоголя и табака исключительно безналичной

6 апреля 2023, 04:51
Депутат Госдумы и глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить оплату алкоголя и табака исключительно банковскими картами.

Он направил письмо на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, отметив, что проблемы детского алкоголизма и табакокурения продолжают оставаться актуальными. Хамзаев уточнил, что некоторые продавцы несмотря на законодательные запреты готовы продавать алкоголь и табак несовершеннолетним. Об этом информирует RT.

Он предложил изменить нормативные правовые акты, чтобы розничная торговля алкогольной и табачной продукцией осуществлялась только безналичным способом с использованием банковских карт.

Депутат также предложил банковскому сообществу и крупному ретейлу создать пилотный проект по введению общего автоматического ограничения на банковские карты, выпущенные на имя несовершеннолетних, в части приобретения алкоголя и табака.

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