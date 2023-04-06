Уволенная главврач детской больницы в Омске через суд вернулась на работу

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Увольнение произошло в прошлом году в детской городской больнице № 4. В министерстве здравоохранения тогда сообщили, что с Маслаковой расторгли трудовой договор в том числе из-за низких темпов развития нацпроекта «Здравоохранение» в больнице. Женщину это не устроило, и она обратилась в суд.
После увольнения главным врачом стала Ирина Суворова, протрудившаяся на посту заместителя по поликлинической работе 26 лет. Известно, что женщины пришли работать в медучреждение примерно в одно время, только Людмила Маслакова — на три года раньше. Смену руководства минздрав назвал «преемственностью управления».
По итогу бывший главврач была восстановлена в должности при помощи суда.
«Желаем Людмиле Павловне успехов на новой-старой должности, в частности — в реализации нацпроекта „Здравоохранение“, — прокомментировали возвращение Маслаковой в профильном министерстве.
Громкие кадровые перестановки произошли в детской больнице по адресу: улица 21-я Амурская, 14д. Обновленная информация о восстановлении Маслаковой в должности в ЕГРЮЛ пока не занесена. Согласно выписке из реестра, с 22 июля 2022 года главврачом до сих пор значится Суворова.