Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Изображение материала

Уволенная главврач детской больницы в Омске через суд вернулась на работу

6 апреля 2023, 05:48
Фото: Город55
Суд доказал, что Людмилу Маслакову незаконно сняли с должности после 36 лет работы главврачом медучреждения.

Увольнение произошло в прошлом году в детской городской больнице № 4. В министерстве здравоохранения тогда сообщили, что с Маслаковой расторгли трудовой договор в том числе из-за низких темпов развития нацпроекта «Здравоохранение» в больнице. Женщину это не устроило, и она обратилась в суд.

После увольнения главным врачом стала Ирина Суворова, протрудившаяся на посту заместителя по поликлинической работе 26 лет. Известно, что женщины пришли работать в медучреждение примерно в одно время, только Людмила Маслакова — на три года раньше. Смену руководства минздрав назвал «преемственностью управления».

По итогу бывший главврач была восстановлена в должности при помощи суда.

«Желаем Людмиле Павловне успехов на новой-старой должности, в частности — в реализации нацпроекта „Здравоохранение“, — прокомментировали возвращение Маслаковой в профильном министерстве.

Громкие кадровые перестановки произошли в детской больнице по адресу: улица 21-я Амурская, 14д. Обновленная информация о восстановлении Маслаковой в должности в ЕГРЮЛ пока не занесена. Согласно выписке из реестра, с 22 июля 2022 года главврачом до сих пор значится Суворова.

На омский минздрав подали в суд. Главврач городской больницы недовольна увольнением
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Суд#Незаконное увольнение#Увольнение#Кадровые перестановки#Общество#Новости#Омск
Подпишитесь
Криминальный Омск 2023
Вчера, 12:00
Фридман-сын назначил нового директора в одной своей фирме
Сегодня, 06:43
Федеральный Минтранс предложил Омску отказаться от взимания денег за самокаты
Сегодня, 05:51
Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области
Вчера, 08:13
Дорогу в Омской области отремонтирует уличенный в картельном сговоре «СибРос»
Сегодня, 05:06
Потерянное наследие. Как в Омске сохраняют старинные дома и памятники архитектуры
Сегодня, 07:00