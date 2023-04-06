Уволенная главврач детской больницы в Омске через суд вернулась на работу

Увольнение произошло в прошлом году в детской городской больнице № 4. В министерстве здравоохранения тогда сообщили, что с Маслаковой расторгли трудовой договор в том числе из-за низких темпов развития нацпроекта «Здравоохранение» в больнице. Женщину это не устроило, и она обратилась в суд.