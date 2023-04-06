СМИ рассмотрели варианты замены "Википедии" при ее закрытии

Телеканал "360" рассмотрел несколько возможных вариантов, включая использование других онлайн-энциклопедий и создание собственной энциклопедии. Первый вариант может быть выполнен без особого труда, однако он не решит проблему идеологической и политизированной информации. Создание своей собственной энциклопедии займет много времени и ресурсов, но в долгосрочной перспективе может оказаться лучшим решением, при условии, что гарантирована точность и достоверность информации, пишет Pravda.Ru.