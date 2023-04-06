Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

СМИ рассмотрели варианты замены "Википедии" при ее закрытии

6 апреля 2023, 08:05
Предложение главы Совета по правам человека закрыть "Википедию" вызвало много разногласий в интернет-сообществе.

Телеканал "360" рассмотрел несколько возможных вариантов, включая использование других онлайн-энциклопедий и создание собственной энциклопедии. Первый вариант может быть выполнен без особого труда, однако он не решит проблему идеологической и политизированной информации. Создание своей собственной энциклопедии займет много времени и ресурсов, но в долгосрочной перспективе может оказаться лучшим решением, при условии, что гарантирована точность и достоверность информации, пишет Pravda.Ru.

Подпишитесь
Криминальный Омск 2023
Вчера, 12:00
Фридман-сын назначил нового директора в одной своей фирме
Сегодня, 06:43
Федеральный Минтранс предложил Омску отказаться от взимания денег за самокаты
Сегодня, 05:51
Врио губернатора Омской области согласовал кандидатуру нового министра образования
Сегодня, 10:42
Дорогу в Омской области отремонтирует уличенный в картельном сговоре «СибРос»
Сегодня, 05:06
Потерянное наследие. Как в Омске сохраняют старинные дома и памятники архитектуры
Сегодня, 07:00