Россияне активно скупают недвижимость в Таиланде и Индонезии

Как отмечается, многие, кто планировал покупку жилья в Турции, сейчас смотрят на азиатский рынок недвижимости. Землетрясение, а также рост цен на курортах Антальи стали причиной опасений и заставили граждан рассмотреть альтернативные варианты приобретения квартир и домов в других странах, пишет ФедералПресс.