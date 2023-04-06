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Россияне активно скупают недвижимость в Таиланде и Индонезии

6 апреля 2023, 08:00
Согласно данным компании Tranio, россияне стали активно покупать недвижимость в Таиланде и Индонезии.

В первом квартале 2023 года спрос вырос на 57% и 39% соответственно. Вьетнам также показал рост в 5%, но на Филиппинах спрос остался на прежнем уровне.

Как отмечается, многие, кто планировал покупку жилья в Турции, сейчас смотрят на азиатский рынок недвижимости. Землетрясение, а также рост цен на курортах Антальи стали причиной опасений и заставили граждан рассмотреть альтернативные варианты приобретения квартир и домов в других странах, пишет ФедералПресс.

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