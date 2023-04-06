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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Россиянам напомнили о запрещенных к провозу в автобусах предметах

6 апреля 2023, 16:57
Мострансавто и минтранс Московской области призывают жителей Подмосковья соблюдать правила поведения в общественном транспорте и напоминают об ограничениях на провоз определенных предметов.

Согласно рекомендациям специалистов, пассажирам запрещается ехать в грязной одежде, провозить огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и едкие вещества, холодное и огнестрельное оружие без защитной упаковки, а также предметы, которые могут загрязнять транспортное средство и одежду других пассажиров, пишет 360tv.ru.

Кроме того, пассажиры не должны без оплаты провозить негабаритный багаж и ручную кладь, размер которой превышает допустимые.

#Общество
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