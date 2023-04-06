Россиянам напомнили о запрещенных к провозу в автобусах предметах

Согласно рекомендациям специалистов, пассажирам запрещается ехать в грязной одежде, провозить огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и едкие вещества, холодное и огнестрельное оружие без защитной упаковки, а также предметы, которые могут загрязнять транспортное средство и одежду других пассажиров, пишет 360tv.ru.