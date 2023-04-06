Пожар в школе Приморского края: эвакуировано более 400 детей

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Согласно информации от регионального управления МЧС РФ, автоматическая сигнализация сработала утром, и пожарно-спасательная служба была проинформирована вовремя, пишет ФедералПресс.
Пресс-служба ведомства сообщила: «Перед прибытием пожарных из образовательного учреждения самостоятельно эвакуировались 488 человек, в том числе 444 ребенка».
Прибыв на место, огнеборцы обнаружили задымление на первом и втором этажах здания, вызванное возгоранием в электрощите. В настоящее время возгорание устранено, а погибших и пострадавших нет.