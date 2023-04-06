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Пожар в школе Приморского края: эвакуировано более 400 детей

6 апреля 2023, 08:03
В школе поселка Заводской Приморского края произошел пожар, из-за которого было эвакуировано около 500 человек, в том числе более 400 детей.

Согласно информации от регионального управления МЧС РФ, автоматическая сигнализация сработала утром, и пожарно-спасательная служба была проинформирована вовремя, пишет ФедералПресс.

Пресс-служба ведомства сообщила: «Перед прибытием пожарных из образовательного учреждения самостоятельно эвакуировались 488 человек, в том числе 444 ребенка».

Прибыв на место, огнеборцы обнаружили задымление на первом и втором этажах здания, вызванное возгоранием в электрощите. В настоящее время возгорание устранено, а погибших и пострадавших нет.

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