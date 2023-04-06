Обрушения нет. Аварийную колонну в доме на Волочаевской укрепили металлоконструкциями

ООО «СибСтройСервис» по договору с ТСН «Изумрудное» уже завершило работы по временному страховочному усилению несущих конструкций. Там произвели разгрузку несущей колонны, установив опорные металлические колонны на 2-х этажах, а также заполнили трещины и установили стяжные хомуты.