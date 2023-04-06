Обрушения нет. Аварийную колонну в доме на Волочаевской укрепили металлоконструкциями

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Прокуратура Центрального округа контролирует устранение повреждений несущей колонны многоквартирного дома № 11/1 по ул. Волочаевская.
ООО «СибСтройСервис» по договору с ТСН «Изумрудное» уже завершило работы по временному страховочному усилению несущих конструкций. Там произвели разгрузку несущей колонны, установив опорные металлические колонны на 2-х этажах, а также заполнили трещины и установили стяжные хомуты.
«В настоящее время проводится подготовка к выполнению работ по восстановлению несущей способности и усилению поврежденной железобетонной колонны», — уточнили в прокуратуре.
Напомним, в феврале решили расселить часть жильцов и-за угрозы обрушения здания. Отметим, что дом был построен в 2011 году, а стоимость квартир в нем доходит до 40 млн рублей.