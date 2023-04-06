Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Изображение материала

«Не удовлетворен сроками и темпами». Хоценко оценил строительство школ в Омске

6 апреля 2023, 10:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

Врио главы Омской области рассказал о строительстве школ в Прибрежном и Ясной Поляне

Подрядчики, не успевающие по срокам, рискуют попасть в список недобросовестных организаций.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 6 апреля, побывал на стройплощадках будущих школ. Об этом он рассказал свое телеграм-канале.

«Ситуация на строительных площадках абсолютно разная. Объект в микрорайоне Прибрежный, который строится в рамках концессии, вполне благополучен, строительство в целом движется по графику, особых отставаний нет», — рассказал Хоценко. — «В то же время школа в микрорайоне Ясная Поляна вызывает вопросы. Не удовлетворен сроками и темпами строительства, количеством строителей, которые находятся на объекте».

Врио губернатора отметил, что подрядчики, которые не успевают со сроками строительства социальных объектов, будут отстранены от работы, и в дальнейшем могут попасть в реестр недобросовестных организаций.

Школу в Ясной Поляне на 1100 мест, как ранее сообщали в министерстве строительства Омской области, должны построить к концу 2024 года. Работы ведет компания «Капитал развитие». Цена контракта на возведение новой школы, согласно данным сайта госзакупок, составляет 1,145 млрд рублей, что на 86 миллионов рублей меньше, чем изначальная цена, заявленная на аукционе.

Хоценко рассказал, что на вопросы омичей в соцсетях теперь ответят в течение 2 часов
Узнать подробнее
#Видео#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Строительство#Строительство школы#Город#Омск#Омская область
Подпишитесь
Криминальный Омск 2023
Вчера, 12:00
Фридман-сын назначил нового директора в одной своей фирме
Сегодня, 06:43
Федеральный Минтранс предложил Омску отказаться от взимания денег за самокаты
Сегодня, 05:51
Врио губернатора Омской области согласовал кандидатуру нового министра образования
Сегодня, 10:42
Дорогу в Омской области отремонтирует уличенный в картельном сговоре «СибРос»
Сегодня, 05:06
Потерянное наследие. Как в Омске сохраняют старинные дома и памятники архитектуры
Сегодня, 07:00