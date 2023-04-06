«Не удовлетворен сроками и темпами». Хоценко оценил строительство школ в Омске

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:12
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 6 апреля, побывал на стройплощадках будущих школ. Об этом он рассказал свое телеграм-канале.
«Ситуация на строительных площадках абсолютно разная. Объект в микрорайоне Прибрежный, который строится в рамках концессии, вполне благополучен, строительство в целом движется по графику, особых отставаний нет», — рассказал Хоценко. — «В то же время школа в микрорайоне Ясная Поляна вызывает вопросы. Не удовлетворен сроками и темпами строительства, количеством строителей, которые находятся на объекте».
Врио губернатора отметил, что подрядчики, которые не успевают со сроками строительства социальных объектов, будут отстранены от работы, и в дальнейшем могут попасть в реестр недобросовестных организаций.
Школу в Ясной Поляне на 1100 мест, как ранее сообщали в министерстве строительства Омской области, должны построить к концу 2024 года. Работы ведет компания «Капитал развитие». Цена контракта на возведение новой школы, согласно данным сайта госзакупок, составляет 1,145 млрд рублей, что на 86 миллионов рублей меньше, чем изначальная цена, заявленная на аукционе.