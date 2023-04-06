«Не удовлетворен сроками и темпами». Хоценко оценил строительство школ в Омске

Школу в Ясной Поляне на 1100 мест, как ранее сообщали в министерстве строительства Омской области, должны построить к концу 2024 года. Работы ведет компания «Капитал развитие». Цена контракта на возведение новой школы, согласно данным сайта госзакупок, составляет 1,145 млрд рублей, что на 86 миллионов рублей меньше, чем изначальная цена, заявленная на аукционе.